اتحاد مضبوط رکھنے کیلئے اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ، شیخ وقاص

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی میں ہوا۔عمران خان نے ضمنی الیکشن کا معاملہ دوبارہ سیاسی کمیٹی کے پاس بھیجا تھا، ہم طویل مشاورت کی۔

سیاسی کمیٹی کی تین سے چارگھنٹے میٹنگ ہوئی، پھر ہم نے یہی فیصلہ کیاکہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے ۔دنیا نیوزکے پروگرام دنیا مہربخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا سوشل میڈیا پرسیاسی کمیٹی کوتنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے ، بانی نے معاملہ سیاسی کمیٹی کوبھیج کرپروپیگنڈا کرنے والوں کوشٹ اپ کال دی،قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزدکرنا عمران خان کا فیصلہ ہے ، انہوں نے اتحاد کو مضبوط اور برقرار رکھنے کیلئے یہ فیصلہ کیا ،ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے ،اس سے تحریک انصاف کی پارلیمنٹ سے بے دخلی نہیں،نہ ہی ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں،ہمارے لئے حالات ایسے پیدا کردیئے گئے ،قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا،ہمارے ارکان کو سزائیں دے کر نااہل کیا گیا،سینیٹ میں ناصرعباس کی نامزدگی بارے شیخ وقاص اکرم نے کہا یہ بھی فیصلہ عمران خان کا ہے ، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لوگ چاہئیں جو ہاٹ لائن لیں،حقائق بیان کرکے عوام کے سامنے رکھ سکیں، علامہ ناصرعباس کی لائن بڑی کلیئر رہی ہے ،اگر اعظم سواتی نامزد ہوتے تو ان کیلئے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ، دوسری بات ان پر کیسز بھی زیادہ ہیں،اگر اعظم سواتی زیادہ بولتے تو حکومت ان پرسختیاں کرتی، اس وجہ سے عمران خان نے انہیں نامزد نہیں کیا۔

