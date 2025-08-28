صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگ رکوانے کا کریڈٹ نہ دینے پر امریکا نے بھارت پر ٹیرف بڑھایا:سہیل امان

  • پاکستان
اسلام آباد(آئی این پی )سابق ایئر چیف سہیل امان نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رکوائی جس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔

سہیل امان نے معرکہ حق اور اس سے آگے کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک افواج ہر وقت تیار ہیں، پاکستان پر آئندہ بھی حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، خام خیالی ہے کہ پاکستان جواب نہیں دے گا۔انہوں نے کہا کہ قوم کا اتحاد دشمن کو شکست دیتا ہے ، معرکہ حق میں نئی مثال قائم کی گئی، بھارت نے جنگ سے اپنا نام گرایا اور نقصان اٹھایا، جنگ میں اسرائیل کے سوا کوئی بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ایٹمی طاقت کا مقصد جنگ روکنا ہے ، بھارت کے آپریشن سندور پر دنیا سوال اٹھا رہی ہے ۔

