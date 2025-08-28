صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد : سکول کالجز میں واٹس ایپ کے ذریعے منشیات کی ترسیل : گھروں میں پودے لگا کر تیار کرنیکا انکشاف

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں انکشاف کیا گیا کہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو ٹیکسی ڈرائیور منشیات بیچتا رہا۔سکول و کالج کے بچے بھی واٹس ایپ کے ذریعے منشیات منگواتے ہیں۔

اے این ایف حکام نے بتایا کہ اسلام آباد میں ملزمان کے گھروں میں ایسے پودے اگائے جاتے ہیں جن سے منشیات تیار کرکے تقسیم کی جاتی ہے ۔ راجہ خرم نواز کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین نے کہا کہ اسلام آباد میں بے تحاشا منشیات فروشی ہے جو کالجز اور یونیورسٹیوں میں بک رہی ہے ۔ یہ بتائیں منشیات کہاں سے آرہی ہے ؟ پہلے تو ہم کہتے تھے افغانستان سے آتی ہے ، اب اسلام آباد میں منشیات فروش اتنے مضبوط ہوچکے ہیں کہ انہوں نے ایک کونسلر کو قتل کردیا۔ وفاقی دارالحکومت کی ایک یونیورسٹی میں ٹیکسی ڈرائیور واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے منشیات فروخت کرتا رہا جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ شرمیلا فاروقی نے کہا کہ ہر گلی میں منشیات دستیاب ہے ، 32 ادارے منشیات کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے ؟ وزارت داخلہ کا 26 ارب روپے کا بجٹ ہے ، جتنا بڑا بجٹ ہے اتنا ہی ملزمان کے خلاف ایکشن نہیں، ہمیں ایک تفصیلی بریفنگ دی جائے ۔ رکن کمیٹی قادر پٹیل نے کہا کہ منشیات بلوچستان اور سندھ سے آتی ہیں، ان دو علاقوں کی سرحدوں کو محفوظ بنایا جائے۔

انہوں نے کہا کہ اسکول کالج کے بچے واٹس ایپ کے ذریعے منشیات منگواتے ہیں، کراچی میں تو میں یہی دیکھ رہا ہوں۔ کیا سائبر کرائم اس چیز کو مانیٹر نہیں کر رہا؟ جب بیرون ملک یا اندرون ملک سے پوسٹل ڈرگ آتی ہے تو کیا وہ سسٹم میں اسکین یا مانیٹر نہیں ہوتی؟ اے این ایف کے افسر بریگیڈیئر عمران علی نے بتایا کہ تعلیمی اداروں سے 1470 کلوگرام منشیات پکڑی گئی، 400 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد میں پکڑے گئے ملزمان کے گھروں میں ایسے پودے اگائے جاتے ہیں جن سے منشیات تیار کی جا سکتی ہیں اور پھر انہیں تقسیم بھی کیا جاتا ہے ۔ ان کارروائیوں میں ملوث افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ۔ گزشتہ برس یونیورسٹیز پر فوکس کیا تھا، اس سال اسکولوں اور کالجوں میں منشیات کے استعمال کی سرگرمیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے ۔ چیئرمین کمیٹی راجہ خرم نواز نے کہا کہ منشیات فروش تو پکڑے جاتے ہیں لیکن کمزور یا عدم پیروی پر ملزمان دو ماہ میں ہی جیل سے باہر آ جاتے ہیں۔ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جو بھی ایکشن لینا ہے لیں۔ اس جرم کو ریاست کے خلاف اقدام قرار دیا جائے ۔ خواجہ اظہار نے کہا کہ سوشل میڈیا پر دیگر ممالک کی سمیں بیچی جا رہی ہیں اور یہی سمز منشیات فروش استعمال کرتے ہیں۔

