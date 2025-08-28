صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران کو دھندلے پن کی شکایت، طبی معائنے کی درخواست دائر

راولپنڈی، اسلام آباد (خبر نگار، اپنے نامہ نگار سے، مانیٹرنگ ڈیسک) بانی پی ٹی آئی عمران خان کو دھندلے پن کی شکایت کے باعث طبی معائنے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ علیمہ خان نے عمران خان کے طبی معائنے کے لیے درخواست انسداد دہشتگردی عدالت میں دائر کی۔

درخواست میں کہا گیا کہ بانی کو آنکھوں میں شدید دباؤ اور دھندلے پن کی شکایت ہے ، ذاتی معالج نے آخری مرتبہ 4 نومبر 2024 کو ان کی آنکھوں کا چیک اپ کیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کے ماتحت ڈاکٹروں پر ہمیں اعتماد نہیں، بانی کے ذاتی معالج کو میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جائے ۔اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے درخواست پر ابتدائی سماعت کرتے ہوئے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل اور پراسیکیوشن کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 29 اگست کوجواب طلب کر لیا۔ سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں زیر سماعت بانی اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت نہ ہوسکی۔گزشتہ روز کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوناتھی جو نہ ہوسکی اور جوڈیشل کمپلیکس سے ہی آئندہ سماعت کی تاریخ دے دی گئی، عدالتی عملہ کے مطابق توشہ خانہ ٹو کیس کی آئندہ سماعت 30 اگست کو ہوگی۔عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر علی امین گنڈاپور کی درخواست سپریم کورٹ سے اعتراضات کے ساتھ واپس ہوگئی۔درخواست میں وفاقی اور پنجاب حکومت کو فریق بناتے ہوئے مو قف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاور آف اٹارنی پر دستخط موجود نہیں۔

