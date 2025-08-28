1997سے پہلے کا توشہ خانہ ریکارڈ غائب، ایک ماہ میں تلاش کریں : پی اے سی
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)سیکرٹری کابینہ کامران افضل نے پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بتایا کہ 2018 میں توشہ خانہ میں موجود تحائف کی نیلامی میں کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، ہمارے پاس توشہ خانہ کا 1997 سے پہلے کا ریکارڈ موجود ہی نہیں۔۔۔
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 1997 سے قبل توشہ خانہ کے غائب ریکارڈکے متعلق رپورٹ ایک ماہ میں پیش کرنے کی ہدایت کردی، پی اے سی نے توشہ خانہ کے آڈٹ اعتراضات کو ڈی اے سی کو جائزہ کیلئے بھجوا دئیے ، پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران کی جانب سے قومی اسمبلیوں کی قا ئمہ کمیٹیوں و چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کے باعث پی اے سی کا اجلاس دیگر ارکان کی رائے سے سید نوید قمر کی صدارت میں ہوا ۔ پی اے سی اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے ممبر ثنااللہ مستی خیل نے آکر اعلان کیا کہ ان کی جماعت کے تمام ارکان نے قومی ا سمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں اور چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے ۔ پی اے سی کے چیئرمین جنید اکبر خان اور پی ٹی آئی و سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھنے والے ارکان نے اجلاس میں شرکت نہیں کی پی اے سی اجلاس میں آڈٹ حکام نے بتایا کہ توشہ خانہ رولز 1973 میں خلاف ضابطہ ترامیم کی گئیں ۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کامران افضل نے کہاکہ قواعدو ضوابط میں ترمیم قانونی طریقہ کار کے تحت ہی ہو سکتی ہیں ، ہم نے موجودہ دور میں یہ کام کابینہ سے کرایا۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے کہا کہ 2018 میں جب توشہ خانہ کی نیلامی کی گئی تو تمام وزارتوں کو خطوط لکھے گئے ، نیلامی میں کوئی بے قاعدگی نہیں ہوئی اور نہ کوئی مالی نقصان ہوا ہے ۔نیلامی شفا ف طریقے سے ہوئی ، سید نوید قمر نے کہا قواعد ہی نہیں تھے تو بے قاعدگی کیسے سامنے آتی ۔ اگر اوپن آکشن نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا حل کیا ہوگا ۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے مستقبل میں ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ پی اے سی نے توشہ خانہ کے حوالے تمام آڈٹ اعتراضات التوا میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پی اے سی نے ہدایت کی جو معاملات طے ہوگئے ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جائے۔