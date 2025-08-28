سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کا بڑا ذریعہ ڈیمز کی تعمیر
(تجزیہ:سلمان غنی) دریاؤں میں طغیانی ، سیلاب پنجاب اور حکومت پنجاب کیلئے بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے مون سون بارشوں سے نمٹنے کیلئے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ تو تھا لیکن موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پرغیر معمولی اور ہنگامی صورتحال پید ا ہوگئی اور عوام کی املاک اور فصلوں کو بچانے کیلئے حکومتی اداروں کے ساتھ مسلح افواج بھی سرگرم دکھائی دے رہی ہے۔
بڑا سوال یہی ہے کہ میدانی علاقوں کی طرف رخ کر کے سیلاب کا بندوست ہو پائے گا بلاشبہ سیلاب قدرتی عمل ہے لیکن اس سے نقصانات کو کم کرنا ممکن ہے اس کیلئے انتظامی اقدامات ناگزیر ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کا بڑا ذریعہ تو بڑے ، چھوٹے ڈیمز کی تعمیر ہوتی ہے تاکہ پانی کو ذخیرہ کر کے وقت پر اسے استعمال کیا جا سکے اور خصوصاً اسے زراعت کیلئے بروئے کار لایا جائے لیکن اس حوالے سے ہماری حکومتوں نے دعوے تو کئے مگر عملاً کچھ نہ کیا اور آج انکے مجرمانہ کردار سے سیلاب تباہی و بربادی کا باعث بن رہے ہیں بڑی و چھوٹی تجاوزات کا خاتمہ حکومتی ذمہ داری ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے صرف بند باندھنے ضروری نہیں ڈیمز کی تعمیر نکاسی آب کا نظام وارننگ سسٹم اور زراعت کا فعال کردار بھی ضروری ہے پنجاب حکومت نے سیلابی صورتحال پر ستلج راوی اور چناب کے کنارے بند مضبوط کرنے کے ساتھ ایمرجنسی کنٹرول رومز قائم کئے عوام کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کیلئے کشتیوں کے علاوہ اقدامات ہوئے حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ممکنہ امدادی عمل جاری رکھے ہوئے ہے مگر گرائونڈ رپورٹس کے مطابق بعض علاقوں میں ریلیف کا عمل سست اور ناکافی بتایا جا رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بارش رک جائیں تو بعض علاقوں میں پانی دو سے تین ہفتوں تک کھڑا رہ سکتا ہے مجموعی طور پر یہ صورتحال ستمبر کے دوسرے ہفتے تک نازک رہے گی۔ پندرہ روز تک سیلابی خطرہ برقرار رہے گا سب سے زیادہ حساس وقت اگلے سات سے دس روز ہیں جب دریاوں میں اونچے درجے کے سیلاب کے امکانات زیادہ ہیں جہاں تک سیلابی صورتحال سے نقصان کا تعلق ہے تو ابھی ابتدائی رپورٹس کے مطابق پنجاب میں سیلاب متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہے ہزاروں خاندان ریلیف کیمپوں اور کھلے آسمان تلے مقیم ہیں ،پنجاب میں نقصانات کا اندازہ دو سو ارب سے زائد بتایا جا رہا ہے بڑی مدد کا انحصار پاکستان کی جانب سے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ واضح منصوبہ اور شفافیت پر ہوگا ۔دوست ممالک چین سعودی عرب قطر یو اے ای سے فوری امداد کے امکانات ظاہر کئے جا رہے ہیں۔سیلابی صورتحال اور جانی ضیاع سے ایک مرتبہ پھر سے ڈیمز کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان نے بروقت بڑے ڈیمز تعمیر کئے ہوتے تو آج پانی کا بہائوہماری فصلوں اور املاک کیلئے خطرناک نہ ہوتا بھارت ستلج راوی اور چناب پر بنے ڈیمز کے ذریعے ہی محفوظ کئے جانے والی پانی کو سارا سال فصلوں کیلئے بروئے کار لاتا ہے اور ڈیمز بھرے بغیر پانی چھوڑنے کا متحمل نہیں ہوتا اگر پاکستان نے بروقت ڈیمز تعمیر کئے ہوتے تو آج یہ پانی ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے ساتھ بجلی بحران کے سدباب میں بھی معاون بن سکتا تھا اور اب موسمیاتی تبدیلی کے بعد بارشوں اور سیلاب سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ بڑے ڈیمز بارے سوچا جائے یہ ڈیمز پاکستان کی معاشی مضبوطی میں بنیادی کردار ادا کرینگے ۔