سینیٹ نشست :رانا ثنا کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواست مسترد درخواست گزار کو 5 لاکھ جرمانہ
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے الیکشن ٹربیونل نے رانا ثناء اللہ کی سینیٹ کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی اور ٹربیونل کا وقت ضائع کرنے پر درخواست گزار کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ کردیا۔
جسٹس خالد اسحاق پر مشتمل الیکشن ٹربیونل نے سماعت کی ۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے بتایاکہ رانا ثناء اللہ نے سینیٹ کے ضمنی الیکشن کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ،کاغذات نامزدگی کے کوائف میں متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں،امیدوار کی جانب سے جمع کروایا گیا اقرار نامہ،بیان حلفی غیر قانونی ہے ،الیکشن ٹربیونل رانا ثنا ئاللہ کے کاغذات نامزدگی کالعدم قرار دے ۔عدالت نے ریمارکس دیئے کہ متاثرہ فریق نہ ہونے پر درخواست کیسے دائر کی جاسکتی ہے ،درخواست گزار نہ تو ووٹر ہے نہ ہی رکن پارلیمنٹ تو متاثرہ فریق کیسے ہوا۔