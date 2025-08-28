صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ نشست :رانا ثنا کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواست مسترد درخواست گزار کو 5 لاکھ جرمانہ

  • پاکستان
سینیٹ نشست :رانا ثنا کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواست مسترد درخواست گزار کو 5 لاکھ جرمانہ

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے الیکشن ٹربیونل نے رانا ثناء اللہ کی سینیٹ کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی اور ٹربیونل کا وقت ضائع کرنے پر درخواست گزار کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ کردیا۔

جسٹس خالد اسحاق پر مشتمل الیکشن ٹربیونل نے سماعت کی ۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے بتایاکہ رانا ثناء اللہ نے سینیٹ کے ضمنی الیکشن کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ،کاغذات نامزدگی کے کوائف میں متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں،امیدوار کی جانب سے جمع کروایا گیا اقرار نامہ،بیان حلفی غیر قانونی ہے ،الیکشن ٹربیونل رانا ثنا ئاللہ کے کاغذات نامزدگی کالعدم قرار دے ۔عدالت نے ریمارکس دیئے کہ متاثرہ فریق نہ ہونے پر درخواست کیسے دائر کی جاسکتی ہے ،درخواست گزار نہ تو ووٹر ہے نہ ہی رکن پارلیمنٹ تو متاثرہ فریق کیسے ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مناواں میں 4 افراد کے قتل کا مقدمہ درج

پولیس نے 3 مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا

پیرمحل:بجلی چوری کرنے والا پکڑا گیا

جواں سالہ لڑکی کو اغوا کر لیا

ون ویلنگ کرنے والا پکڑا گیا

کھلا پٹرول بیچنے والا پکڑا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak