سپیکرسندھ اسمبلی کا اجلاس،تنخواہوں میں 3 لاکھ اضافے کا فیصلہ
کراچی(سٹاف رپورٹر،خبرایجنسی) سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں میں 3 لاکھ روپے اضافے کا امکان ہے ، جس کے بعد ایم پی اے کی تنخواہ 4 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ہوجائے گی۔
تفصیلات کے مطابق اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی صدارت میں ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے اجلاس ہوا۔اجلاس میں وزیر داخلہ ضیا الحسن لنجار، اپوزیشن لیڈر اور دیگر شریک ہوئے ، جس میں تمام صوبوں کے ارکان اسمبلی کی تنخواہوں کا جائزہ لیا گیا اور تنخواہوں میں اضافے پر غور کیا گیا۔اجلاس میں ارکان کی تنخواہوں میں تین لاکھ روپے اضافے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ پارلیمانی کمیٹی نے ایم پی اے کی تنخواہ 4 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد کرنے کی منظوری دے دی ہے ، جس کے بعد اسمبلی کے اراکین کی تنخواہیں پنجاب اور بلوچستان کے ممبران کے برابر ہو جائیں گی۔کمیٹی نے ارکان اسمبلی کے ٹیلی فون ،آفس مینٹی ننس الاؤنس کی موجودہ شرح کو برقرار رکھنے کی تجویز دی۔ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی ارکان کا یومیہ الاؤنس بڑھاکر 3ہزار روپے کرنے کی سفارش ،ہاؤس رینٹ الاؤنس 50ہزار روپے کرنے کی سفارش جبکہ یوٹیلٹی الاؤنس 20 ہزار روپے کرنے کی تجویز دی۔ارکان اسمبلی کے سالانہ ٹریولنگ واؤچر 2 سے بڑھاکر4 لاکھ روپے کرنے کی تجویز ہے ۔ذرائع نے مزید بتایا کہ اپوزیشن لیڈر ،اسپیکر ،ڈپٹی اسپیکر کی مراعات کے حوالے سے حتمی طے نہیں ہوا۔پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے ترمیم کی منظوری کے بعد اسے سندھ اسمبلی سے حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔قبل ازیں ارکان کی ماہانہ تنخواہ ایک لاکھ 60 ہزار روپے تھی۔