گڈو ، سکھر میں سیلاب کا خدشہ ،ادارے چوکس رہیں :مراد شاہ

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت وزیراعلیٰ ہاؤس کراچی میں اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبے بھر میں سیلاب سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اجلاس میں پنجاب میں حالیہ سیلاب سے پیدا ہونے والی تباہ کاریوں اور محکمہ موسمیات کی تازہ وارننگز کو مدنظر رکھتے ہوئے صوبے میں فوری اقدامات کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دریائے سندھ کے گڈو اور سکھر کے مقامات پر 4 اور 5 ستمبر کو بہت اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر تمام ادارے چوکس رہیں اور صوبائی مون سون کنٹی جنسی پلان 2025 ئکے مطابق عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے ۔اعلامیہ میں سینئر وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، پی ڈی ایم اے اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ 24 گھنٹے الرٹ رہیں، پشتوں اور آبادیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے فوری اقدامات کریں اور ضروری انتظامات جیسے خیمے ، راشن بیگ، کشتیاں، ادویات اور مشینری کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ اعلامیہ میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے مختلف وزراء اور ارکان اسمبلی کو دریائے سندھ کے دائیں اور بائیں کناروں پر تعینات کیا تاکہ پشتوں اور خطرہ زدہ علاقوں کی صورتحال کی براہ راست نگرانی کی جا سکے ۔اعلامیہ کے مطابق محکمہ صحت کو ہدایت دی گئی کہ وہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف میڈیکل ٹیمیں اور حفاظتی ویکسینیشن مہم فوری طور پر چلائیں۔ 

