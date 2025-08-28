سب مشکل وقت میں متاثرین کی مدد کریں : حافظ نعیم
لاہور(صباح نیوز)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے پنجاب میں سیلاب سے تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے جماعت اسلامی اور الخدمت کے کارکنان اور رضاکاران کو امدادی سرگرمیوں میں تیزی لانے اور دکھی انسانیت کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔
حافظ نعیم الرحمن نے جماعت اسلامی اور الخدمت کے مرکزی، صوبائی اور دیگر ذمہ داران سے رابطہ کیا، معلومات لیں اور ریلیف کی ہدایات جاری کیں۔امیر جماعت اسلامی نے کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے سب زیادہ متاثر ہورہاہے ، شمالی علاقہ جات میں بڑی تباہی کے بعد اب پنجاب سیلاب کی زد میں آچکاہے ۔انہوں نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو دعوت دیتے کہا سب ملکر اور دیگر وابستگیوں کو پسِ پشت ڈال کر مشکل وقت میں متاثرین کی خدمت کریں اور اس سلسلہ میں الخدمت فاؤنڈیشن بہترین پلیٹ فارم ہے سب کو رضاکار بن کر قوم کو مشکل سے نکالنا چاہیے ۔ الخدمت کے بڑے پیمانے پر بچاؤ اور بحالی (ریسکیو اور ری ہیبلی ٹیشن)کے آپریشنز جاری ہیں، جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار ملک بھرمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، ایسے میں سب کو آگے بڑھ کر خدمت کے اس سفر کا حصہ بننا چاہیے۔