نئے منصوبے ماحولیاتی صورتحال دیکھ کربنانا ہونگے :بلاول
اسلام آباد (این این آئی)پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مون سون کے حالیہ نئے سلسلے کے آغاز پر سیلاب کی موجودہ صورت حال مزید دشوار ہوسکتی ہے۔
ہمیں ہر طرح کے حالات کے لئے تیار رہنا ہوگا، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نشانے پر ہے ، ہمیں مستقبل کا ہر منصوبہ ماحولیاتی صورتحال کو سامنے رکھ کر بنانا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہاکہ یہ وقت ہے کہ قوم ہر قسم کی تقسیم کو بالائے طاق رکھ کر بحران کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد ہو، ہم نے بطور قوم پہلے بھی بحرانوں کا مقابلہ کیا ہے اور اتحاد کی طاقت سے ہم اس بار بھی سرخرو ہوں گے ۔ بلاول نے ریسکیو آپریشن میں مصروفِ عمل سویلین رضاکاروں اور پاک فوج کے جوانوں کے حوصلوں کو سراہا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پاکستان پیپلزپارٹی کے کارکن اور عہدیدار اس کڑے وقت میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لئے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں۔