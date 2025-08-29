صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے منصوبے ماحولیاتی صورتحال دیکھ کربنانا ہونگے :بلاول

  • پاکستان
نئے منصوبے ماحولیاتی صورتحال دیکھ کربنانا ہونگے :بلاول

اسلام آباد (این این آئی)پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مون سون کے حالیہ نئے سلسلے کے آغاز پر سیلاب کی موجودہ صورت حال مزید دشوار ہوسکتی ہے۔

ہمیں ہر طرح کے حالات کے لئے تیار رہنا ہوگا، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نشانے پر ہے ، ہمیں مستقبل کا ہر منصوبہ ماحولیاتی صورتحال کو سامنے رکھ کر بنانا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہاکہ یہ وقت ہے کہ قوم ہر قسم کی تقسیم کو بالائے طاق رکھ کر بحران کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد ہو، ہم نے بطور قوم پہلے بھی بحرانوں کا مقابلہ کیا ہے اور اتحاد کی طاقت سے ہم اس بار بھی سرخرو ہوں گے ۔ بلاول نے ریسکیو آپریشن میں مصروفِ عمل سویلین رضاکاروں اور پاک فوج کے جوانوں کے حوصلوں کو سراہا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پاکستان پیپلزپارٹی کے کارکن اور عہدیدار اس کڑے وقت میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لئے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹرائی نیشن سریز کاآج آغاز ، قومی کپتان کا بہترین کھیلنے کا عزم

پی سی بی کا کرکٹرز کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے کا فیصلہ

پاکستان کی پرو لیگ میں شرکت ،ایف آئی ایچ کی تصدیق

انگلش پریمیئر لیگ میں شریک فٹبالرز پر میچ فکسنگ کے الزامات

ریکٹ توڑنا مہنگا پڑگیا، روسی ٹینس سٹار پر 42ہزار 500ڈالرز کا جرمانہ

بیڈمنٹن پلیئر پلوشہ بشیر نے شادی کرلی، تصاویر شیئر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak