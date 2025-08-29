بیرسٹر گوہر سمیت18قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی اراکین کے استعفے سپیکر آفس جمع
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر، دنیا نیوز)تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اپنے سمیت 18 قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی اراکین کے استعفے سپیکر آفس جمع کرا د ئیے ہیں۔
تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے چار قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔چیئرمین پی ٹی آئی نے قانون و انصاف، انسانی حقوق، آئی ٹی اور ہاؤس بزنس ایڈوائزری سے استعفیٰ دیا،شہریار آفریدی نے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اور پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر سے استعفیٰ دیا ہے ، بیرسٹر گوہر، جنید اکبر، عامر ڈوگر ،امجد علی خان، شہزادہ گستاسب، علی خان جدون ، صاحبزادہ صبغت اللہ، محبوب شاہ، مجاہد علی، انور تاج، فضل محمد خان ساجد خان، ارباب عامر، آصف خان، ارشد ساہی، شبیر قریشی اور اویس جھکڑ بھی مستعفی ہو گئے ہیں ، ان 18ارکان اسمبلی کے استعفے جمع کرا د ئیے گئے ۔اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ میں نے 4 قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے ، ہم نے بہت کوشش کی کہ سسٹم کا حصہ رہیں اور سسٹم چلے ۔بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ ہماری 180 نشستیں تھیں، خیبرپختونخوا میں ہماری دو تہائی اکثریت تھی، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، بانی پی ٹی آئی کو ناحق قید کیا گیا لیکن بانی پی ٹی آئی نے اور ہم نے کہا آؤ بات کرو۔انہوں نے کہا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بات چیت ہونی چاہیے ، یہ سیاسیات ہے اور سیاست کا حصہ ہے ، ابھی کہیں اور کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ۔