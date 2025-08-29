علیمہ کے بیٹے شیر شاہ کے مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد، جیل بھجوادیا
لاہور( کورٹ رپورٹر)انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بھانجے اور علیمہ کے بیٹے شیر شاہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی،ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دے دیا۔
جج منظر علی گل کی عدالت میں پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد شیر شاہ کو پیش کیا گیا،پولیس نے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ملزم شیر شاہ سے ڈنڈا برآمد کر لیا گیا ہے ،ملزم سے موبائل فون،آنسو گیس روکنے والا ماسک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی تفصیلات برآمد کرنی ہیں،ملزم کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور رانا مدثر عمر نے بتایا کہ ملزم پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ،پولیس کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں،عدالت نے پولیس کے مزید جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دے دیا،ملزم کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم نے کہا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ ملزم سے ماسک برآمد کرنا ہے ، جیسے ماسک کوئی آلہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم آج یا کل شیر شاہ کی ضمانت کی درخواست دائر کریں گے ۔سلمان اکرم کا کہنا تھا کہ علیمہ بی بی پہلے ہی وضاحت کر چکی ہیں کہ ہمارا بہن بھائی کا رشتہ ہے ، اختلافات کی بات درست نہیں۔ علیمہ نے بتایا شاید چیف جسٹس کے نوٹس لینے کی وجہ سے ملاقات ممکن ہوئی۔ علیمہ خان کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر میری پوری فیملی کو بھی گرفتار کر لیا جائے تو میں پھر بھی سر نہیں جھکاؤں گا۔ علیمہ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دو سال سے جو ظلم جاری ہے اس پر ہم سے معافی مانگی جائے ۔