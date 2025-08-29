صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک میں بااختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہئے :حافظ نعیم الرحمن

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کراچی کی ابترحالت سندھ حکومت اور میئر کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی کراچی دشمن رویہ ترک کرے۔

کراچی کے بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کیلئے 2001کا بلدیاتی نظام نافذ اور اسے آئینی تحفظ دیا جائے ، عوامی مسائل کے حل کیلئے پورے ملک میں بااختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہئے ۔ایران کے دوروزہ دورے سے واپسی پر ادارہ نورحق میں پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا جماعت اسلامی کراچی کے ساڑھے تین کروڑ عوام کے جائز و قانونی حقوق کے حصول کیلئے اتوار31اگست کوپریس کلب تا گورنر ہاؤس حقوق کراچی مارچ کررہی ہے ۔انہوں نے کہاپورے ملک میں سیلابی صورتحال انتہائی تشویش ناک ہے ، بھارت کی آبی جارحیت کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے ،ہم پنجاب میں بھی متاثرین کی ہر طرح کی مدد کریں گے ۔ 

