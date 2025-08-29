چیلنجز سے نمٹنے کیلئے تیار
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پریکٹس ہو چکی ہے ، گزشتہ سیلاب کے بعد صوبے میں 21 لاکھ گھر بنائے گئے ہیں جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے ۔
کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں سیلابی صورتحال ہے ، پنجاب میں سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، ہم پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، پنجاب حکومت کو جو بھی مدد چاہیے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا سیلاب متاثرین کے ساتھ پیپلز پارٹی کی ہمدردی ہے ۔