  • پاکستان
قوم ایثار کا مظاہرہ کرے

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) نائب صدر پیپلزپارٹی سینیٹر شیری رحمن نے گوجرانوالہ ڈویژن میں سیلاب کے باعث15 قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر میں سیلا ب کی تباہ کاریوں اور جانی نقصان پر دل بہت رنجیدہ ہے۔

قوم یکجہتی، ہمدردی ، ایثار کا مظاہرہ کر ے ، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہو گا، مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد، رہائش ، خوراک اور طبی سہولیات فراہم کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ۔

