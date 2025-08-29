سیالکوٹ اور گجرات کی جیلوں میں پانی، 701قیدی گوجرانوالہ بھیجنے کا حکم، 240 منتقل
گوجرانوالہ،سیالکوٹ (سٹاف رپوٹر،نمائندہ دنیا ) سیالکوٹ اور گجرات کی ڈسٹرکٹ جیلیں بھی سیلاب سے متاثر،701 قیدی گوجرانوالہ بھیجنے کا حکم ، 240 منتقل کر دئیے گئے۔
جیل انتظامیہ کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں دو دن سے بیرکوں، ڈیوڑی اور دفاتر میں پانی موجود ہے ، پانی کے باعث قیدیوں اور عملہ کو شدید مشکلات کا سامناہے ،آئی جی جیل خانہ جات کے حکم پر سیالکوٹ جیل انتظامیہ نے 240 قیدیوں کو پریزن وینز کے ذریعے سنٹرل جیل گوجرانوالہ منتقل کیا ہے ۔مجموعی طورپر ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ سے 640 جبکہ ڈسٹرکٹ جیل گجرات سے 61 خواتین قیدیوں کو گوجرانوالہ منتقل کیاجائے گا۔