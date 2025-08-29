صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ اور گجرات کی جیلوں میں پانی، 701قیدی گوجرانوالہ بھیجنے کا حکم، 240 منتقل

  • پاکستان
سیالکوٹ اور گجرات کی جیلوں میں پانی، 701قیدی گوجرانوالہ بھیجنے کا حکم، 240 منتقل

گوجرانوالہ،سیالکوٹ (سٹاف رپوٹر،نمائندہ دنیا ) سیالکوٹ اور گجرات کی ڈسٹرکٹ جیلیں بھی سیلاب سے متاثر،701 قیدی گوجرانوالہ بھیجنے کا حکم ، 240 منتقل کر دئیے گئے۔

جیل انتظامیہ کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں دو دن سے بیرکوں، ڈیوڑی اور دفاتر میں پانی موجود ہے ، پانی کے باعث قیدیوں اور عملہ کو شدید مشکلات کا سامناہے ،آئی جی جیل خانہ جات کے حکم پر سیالکوٹ جیل انتظامیہ نے 240 قیدیوں کو پریزن وینز کے ذریعے سنٹرل جیل گوجرانوالہ منتقل کیا ہے ۔مجموعی طورپر ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ سے 640 جبکہ ڈسٹرکٹ جیل گجرات سے 61 خواتین قیدیوں کو گوجرانوالہ منتقل کیاجائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نومولود کی لاش کوڑے کے ڈرم میں پھینکنے والا ملزم گرفتار

2منشیات فروش گرفتار

اسلحہ کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا

وین میں غیر معیاری گیس سلنڈرز ،2 ڈرائیورز کو گرفتار

سکیورٹی کا مناسب انتظام نہ کرنے پر دکان مالک کیخلاف مقدمہ

خاتون کو نشہ آور مشروب پلا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak