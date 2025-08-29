صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غفلت پر ایم ڈی واسا سیالکوٹ معطل ،فیصل شہزادکی تعیناتی

  • پاکستان
غفلت پر ایم ڈی واسا سیالکوٹ معطل ،فیصل شہزادکی تعیناتی

لاہور،سیالکوٹ (سٹاف رپورٹر سے ،نمائندہ دنیا)سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ پر غفلت اور کوتاہی کے باعث ایم ڈی واسا سیالکوٹ ابوبکر عمران کو معطل کر دیا گیا اورچیف آفیسرڈسٹرکٹ کونسل سیالکوٹ فیصل شہزاد کو ایم ڈی واسا کا اضافی چارج دے دیاگیا۔

سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نورالامین مینگل کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال میں بروقت انتظامات نہ کرنے والے افسروں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جو افسر ڈیوٹی میں غفلت کے مرتکب پائے گئے ، وہ اپنی سیٹوں پر برقرار نہیں رہیں گے ۔وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر نااہل اور غفلت کے مرتکب افسروں کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی اپنائی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ میں مندی،100 انڈیکس میں 150 پوائنٹس کمی

تولہ سونا 900 روپے مہنگا

روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ

فیصل بینک کے مستحکم مالی نتائج، چھ ماہ میں 21.9ارب منافع

پاکستان رائس روڈ شو 2025 کا دوسرا مرحلہ ابیجان میں شروع

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak