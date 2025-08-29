فریدون اکرم جوائنٹ سیکرٹری صنعت ، اعجاز الحق ایڈیشنل سیکرٹری ملٹری فنانس ونگ تعینات
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) حکومت نے جوائنٹ سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار اور سپیشل سیکرٹری و ایڈیشنل سیکرٹری ملٹری فنانس ونگ کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے ۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق ان لینڈ ریونیو سروس گروپ گریڈ 20 کے افسر فریدون اکرم شیخ کو جوائنٹ سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار تعینات کیا گیا اور سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 20 کی افسر و جوائنٹ سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار عذرا جمالی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ سپیشل سیکرٹری ملٹری فنانس ونگ اسلم غوری کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو میں تعینات اعجاز الحق کو ایڈیشنل سیکرٹری ملٹری فنانس ونگ تعینات کیا گیا ہے ۔