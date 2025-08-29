90 فیصد شہری اور دیہی علاقوں تک امداد نہیں پہنچی:پی ٹی آئی
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پنجاب اس وقت شدید ترین سیلابی آفت سے گزر رہا ہے ۔ اربوں کھربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور عوام دنوں سے بھوکے پیاسے ، کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔
یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ موجودہ پنجاب حکومت کی مجرمانہ نااہلی اور بے حسی کا ثبوت ہے ۔ مرکزی شعبہ اطلاعات سے جاری بیان میں ترجمان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ یہ حکومت دہائیوں سے اقتدار میں رہنے والی جماعتوں کی طرح محض بیانات اور فوٹو سیشن تک محدود ہے ۔90 فیصد شہری اور دیہی علاقوں تک کوئی امداد نہیں پہنچی، لوگ اپنے بچوں سمیت پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے ، نہ پینے کو۔یہ حکمران عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے والے نہیں بلکہ زہر اگلنے اور زخموں پر نمک چھڑکنے والے ہیں۔ جب عوام رو رہے ہیں تو یہ حکمران بیرونی دوروں اور اپنی خودنمائی میں مصروف ہیں۔ ان کے لیے سیلاب زدہ عوام کے آنسوؤں اور چیخوں کی کوئی وقعت نہیں ہے ۔ ترجمان نے کہا انہیں معلوم ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں نہیں آئے بلکہ مسلط کیے گئے ہیں، اسی لیے انہیں عوام کی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ حکمران عوام کے لیے مرہم نہیں بلکہ زہر ہیں ۔تحریک انصاف اس مجرمانہ غفلت اور بے حسی کی شدید ترین مذمت کرتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ تاریخ ان مسلط شدہ حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔