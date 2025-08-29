بی آئی ایس پی :رقم لینے پر افسروں کیخلاف کریمنل کارروائی کا حکم
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے افسران و ملازمین کو 23ارب روپے سے زیادہ ٹرانسفر ہوئے ، پی اے سی کی ذیلی کمیٹی نے ایف آئی اے کو گریڈ 16 سے 22 تک کے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔
کنوینر معین عامر پیرزادہ کی صدارت ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں بی آئی ایس پی کی آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سرکاری افسران کو بی آئی ایس پی سے 23 ارب 68 کروڑ روپے کیش ٹرانسفر کیے گئے ، ایک لاکھ 40 ہزار سے زائد ملازمین نے فائدہ اٹھایا۔ گریڈ 16 سے 22 کے افسران بھی مستفید ہوئے ، گریڈ 20 کے 85 اور گریڈ 19 کے 630 افسران بھی کیش لینے والوں میں شامل تھے ، ایک سال کے دوران سرکاری افسران نے بی آئی ایس پی سے 7 ہزار روپے فی کس وصول کیے ۔ 16 ارب 33 کروڑ روپے ریکوری ہو چکی تاہم مزید رقم کی واپسی باقی ہے ۔ بتایا گیا کہ 12 ہزار 232 ملازمین نے 14 کروڑ 67 لاکھ روپے ، 21 ہزار سے زائد ملازمین نے 36 کروڑ 96 لاکھ روپے ، 2427 ملازمین، پنشنرز اور بیواؤں نے 3 کروڑ 77 لاکھ روپے وصول کیے ۔ کمیٹی نے معاملے پر برہمی کا اظہار کیا، کنوینر معین عامر نے کہا بی آئی ایس پی سے رقوم لینے والے افسران کو شرم نہیں آئی، ایسے افسران کو نوکریوں سے فارغ کیا جانا چاہیے ۔ پی اے سی ذیلی کمیٹی نے ایف آئی اے کو گریڈ 16 تا 22 کے افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کرنے اور گریڈ 15 تک ملازمین سے رقم ریکوری کرنے کے احکامات دیئے ۔