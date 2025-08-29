صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
بی آئی ایس پی :رقم لینے پر افسروں کیخلاف کریمنل کارروائی کا حکم

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے افسران و ملازمین کو 23ارب روپے سے زیادہ ٹرانسفر ہوئے ، پی اے سی کی ذیلی کمیٹی نے ایف آئی اے کو گریڈ 16 سے 22 تک کے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔

کنوینر معین عامر پیرزادہ کی صدارت ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں بی آئی ایس پی کی آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سرکاری افسران کو بی آئی ایس پی سے 23 ارب 68 کروڑ روپے کیش ٹرانسفر کیے گئے ، ایک لاکھ 40 ہزار سے زائد ملازمین نے فائدہ اٹھایا۔ گریڈ 16 سے 22 کے افسران بھی مستفید ہوئے ، گریڈ 20 کے 85 اور گریڈ 19 کے 630 افسران بھی کیش لینے والوں میں شامل تھے ، ایک سال کے دوران سرکاری افسران نے بی آئی ایس پی سے 7 ہزار روپے فی کس وصول کیے ۔ 16 ارب 33 کروڑ روپے ریکوری ہو چکی تاہم مزید رقم کی واپسی باقی ہے ۔ بتایا گیا کہ 12 ہزار 232 ملازمین نے 14 کروڑ 67 لاکھ روپے ، 21 ہزار سے زائد ملازمین نے 36 کروڑ 96 لاکھ روپے ، 2427 ملازمین، پنشنرز اور بیواؤں نے 3 کروڑ 77 لاکھ روپے وصول کیے ۔ کمیٹی نے معاملے پر برہمی کا اظہار کیا، کنوینر معین عامر نے کہا بی آئی ایس پی سے رقوم لینے والے افسران کو شرم نہیں آئی، ایسے افسران کو نوکریوں سے فارغ کیا جانا چاہیے ۔ پی اے سی ذیلی کمیٹی نے ایف آئی اے کو گریڈ 16 تا 22 کے افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کرنے اور گریڈ 15 تک ملازمین سے رقم ریکوری کرنے کے احکامات دیئے ۔

