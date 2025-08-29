30روپے پر2بھائیوں کوقتل کرنیوالے 2 زیر حراست ملزم مقابلے میں ہلاک
لاہور(کرائم رپورٹر،نیوز ایجنسیاں )کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ سے مبینہ مقابلہ،رائیونڈ میں 30 روپے کی خاطر دو بھائیوں کو قتل کرنیوالے 2 زیرحراست مرکزی ملزم ہلاک ہو گئے جبکہ چوہنگ میں مبینہ مقابلہ کے دوران شاہ گینگ کے 2 کارندے مارے گئے۔
ترجمان کے مطابق سی سی ڈی چوہنگ چند روز قبل 30 روپے کے تنازعہ پر دو سگے بھائیوں کو سفاکانہ تشدد کرکے قتل کرنے والے 2مرکزی ملزمان کو دیگر ساتھیوں کی نشاندہی کیلئے لے کر رائیونڈ کے علاقے پہنچی تو وہاں ان کے ساتھیوں توقیر وغیرہ نے انہیں چھڑوانے کے لیے فائرنگ کر دی جس کی زد میں آکر زیر حراست ملزمان اویس اور شہزاد مارے گئے جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے ۔دونوں ملزمان نے چند روز قبل رائیونڈ میں دو سگے بھائیوں راشد اور واجد کو قتل کر دیا تھا۔دوسرا مقابلہ چوہنگ کے علاقے میں ہوا ،جہاں سی سی ڈی چوہنگ نے شاہ گینگ کے دو کارندوں کی گرفتاری کیلئے مانووال میں چھاپہ مارا تو ملزمان نے گرفتاری سے بچنے کیلئے فائرنگ کردی ،اس دوران جوابی فائرنگ کی زد میں آکر دو ملزمان مارے گئے جن کی شناخت حسنین اور عمر کے نام سے ہوئی ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزمان کے ساتھی فیصل آباد میں سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں مارے جاچکے ہیں ملزمان اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کی پلاننگ کررہے تھے ،انہوں نے سوشل میڈیا پر سی سی ڈی افسران کو دھمکیاں بھی دی تھیں۔