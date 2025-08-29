ریگولیٹرز کے از خود تنخواہیں بڑھانے پر پابندی کی تجویز
اسلام آباد (مدثر علی رانا)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ریگولیٹرز کی تنخواہیں از خود بڑھانے پر پابندی عائد کرنے کیلئے قانون سازی کی ہدایت کر دی۔
وزارت خزانہ کو ہدایات دی گئیں کہ سٹیٹ بینک، ایس ای سی پی، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سمیت ریگولیٹرز کی تنخواہیں خود بڑھانے پر پابندی کیلئے تجاویز تیار کی جائیں۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے انکشاف کیا کہ تنخواہ بڑھانے میں بورڈ ممبرز چیئرمین کا ساتھ دیتے جس کے بعد چیئرمین ان کے غلط کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت اجلاس میں کمیٹی رکن انوشے رحمن کا کہنا تھا تنخواہوں میں از خود اضافہ روکنے کیلئے ایس ای سی پی ایکٹ کے سیکشن 54 میں ترامیم کی تجاویز تیار کی جائیں ،مرکزی بینک اور سکیورٹی ایکسچینج کمیشن خود تنخواہیں بڑھاتے ہیں۔ اجلاس میں انکشاف ہوا کہ 2007 سے 2023 تک شوگر سیکٹر، ٹیلی کام سیکٹر، فرٹیلائزر سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر و دیگر پر تقریباً 70 ارب روپے سے زائد پنلٹیز عائد کی گئیں لیکن مسابقتی کمیشن نے پندرہ سالوں میں صرف دو کروڑ روپے ریکور کیے ۔رکن عبدالقادر کا کہنا تھا سیمنٹ سیکٹر اور شوگر سیکٹر میں کارٹلائزیشن ہو رہی لیکن سی سی پی نے عوام کے مفاد کو مدنظر نہیں رکھا۔ چیئرمین سی سی پی نے بتایا عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 567 سے کم کر کے 280 کر دی ، کارٹلز کے خلاف 14 فیصلے سنائے گئے جن کے تحت ایک ارب روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے ۔ کمیٹی اراکین نے کمپٹیشن کمیشن کو سیمنٹ اور شوگر سیکٹرز میں کارٹیلائزیشن کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔