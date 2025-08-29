نکاح پر نکاح کرنا جرم:ہائیکورٹ، خاتون کو دارالامان بھجوانے کا حکم
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں نکاح پر نکاح کے کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے خاتون کو دارالامان بھجوانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ والدین کے ساتھ جانا چاہے تو دارالامان انتظامیہ کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جانے کی اجازت دے ۔
جسٹس راجہ غضنفر علی خاں نے محمد رضوان کی درخواست پر سماعت کی۔ دورانِ سماعت پولیس نے خاتون کو عدالت میں پیش کیا اور تفصیلی رپورٹ جمع کروائی۔درخواست گزار محمد رضوان کا موقف تھا کہ اس نے خاتون سے 5 جولائی 2024 کو پتوکی میں شادی کی لیکن ایک سال بعد طلعت حسین نے اسے اغوا کر لیا، بازیاب کروا یا جائے ۔ تاہم خاتون نے عدالت میں بیان دیا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ اس نے طلعت حسین سے شادی کی ہے اور محمد رضوان سے اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی۔تفتیشی افسر کی رپورٹ کے مطابق خاتون کے دونوں نکاح نامے درست اور رجسٹرڈ ہیں۔ خاتون نے پہلے 5 جولائی 2024 کو رضوان سے پتوکی میں نکاح کیا اور ایک سال بعد 30 جولائی 2025 کو پاکپتن میں طلعت حسین سے نکاح رجسٹر کروایا، دوسرے نکاح میں خاتون نے خود کو کنواری ظاہر کیا۔عدالت نے قرار دیا کہ نکاح پر نکاح کرنا قانوناً جرم ہے ۔ عدالت نے خاتون کو دارالامان بھجوانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ والدین کے ساتھ جانا چاہے تو دارالامان انتظامیہ کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جانے کی اجازت دے ۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ تحقیقات مکمل کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے ۔