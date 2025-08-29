صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی شہریت کیلئے افغان خاندان کی درخواست ناقابل سماعت قرار

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے افغان فیملی کی جانب سے پاکستانی شہریت اور شناختی کارڈ کے حصول کیلئے دائر درخواست ناقابلِ سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ جسٹس عابد حسین چٹھہ نے بی بی ترینہ، عبدالوکیل اور محمد شکیب کی درخواست پر سماعت کی۔

ایڈووکیٹ مقسط سلیم کے توسط سے دائر درخواست میں وزارتِ داخلہ، نادرا، محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ  اور فیصل آباد پولیس کو فریق بنایا گیا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا متعلقہ اداروں سے رجوع کیا گیا ہے ؟ عدالت کو بتایا گیا کہ نادرا سے رابطہ کیا گیا لیکن جواب نہیں دیا گیا۔فاضل جج نے ریمارکس میں کہا کہ متعلقہ اداروں سے رجوع کریں، شہریت دینا عدالت کا کام نہیں۔ اس موقع پر عدالت نے درخواست ناقابلِ سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔درخواست میں مو قف  اختیار کیا گیا تھا کہ بی بی ترینہ کراچی اور عبدالوکیل ہری پور (خیبر پختونخوا) میں پیدا ہوئے ، دونوں نے 1995 میں پسند کی شادی کی اور اب ان کے پانچ بچے ہیں،پولیس زبردستی انہیں افغانستان بھجوانا چاہتی ہے جہاں ان کی جان کو خطرہ ہے ، درخواست گزار پاکستانی شہریت کے حقدار ہیں، لہٰذا عدالت وزارتِ داخلہ کو شہریت دینے اور نادرا کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا حکم دے ۔

