بلیک لسٹ کمپنی کو ٹھیکے دینے پر مواصلات کمیٹی این ایچ اے پر برہم

بلیک لسٹ کمپنی کو ٹھیکے دینے پر مواصلات کمیٹی این ایچ اے پر برہم

اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کی ذیلی کمیٹی نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے )کی جانب سے بلیک لسٹ کمپنی کو ٹھیکے دینے اور پارلیمانی کمیٹی سے عدم تعاون پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔

کمیٹی کا اجلاس سینیٹر کامل علی آغا کی زیر صدارت ہوا ۔اجلاس میں راجن پور تا ڈی آئی خان سڑک منصوبے کی تحقیقات کے لئے ٹرمز آف ریفرنس کا جائزہ لیا گیا جبکہ لودھراں ،ملتان منصوبے میں غیر فعال کمپنی کو د ئیے گئے معاہدے پر بھی سوالات اٹھادئیے ،کمیٹی نے گلگت،شندور روڈ منصوبے سمیت دیگر پراجیکٹس میں کمپنی کو دی گئی مبینہ غیر قانونی ٹیکس چھوٹ پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فی الفور ایف بی آر سے رابطے اور تحقیقات کی سفارش کی۔سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ ایک ہی کمپنی کو مسلسل بڑے ٹھیکے دینا بدعنوانی کا واضح ثبوت ہے ۔ ذیلی کمیٹی نے این ایکس سی سی کمپنی کی جعلی بولی پر فوری کارروائی اور معاہدوں کی شفاف جانچ کی ہدایت دی ،کمیٹی نے سیکر ٹری مواصلات اور چیئرمین این ایچ اے کو بے ضابطگیوں کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا ۔

