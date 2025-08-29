نئے صوبوں کا قیام پیچیدہ نہیں،بالکل حل طلب ،ایس ایم تنویر
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پیٹرن انچیف یو بی جی ایس ایم تنویر نے کہا کہ ایف پی سی سی آئی میں ہمارا ایک ریسرچ سیل ہے ، ایف پی سی سی آئی کاویژن ملک کی اکانومی کو چلانا ہے۔
ہمارا ویژن ملک میں غربت کو ختم کرنا ہے ،ایف پی سی سی آئی کے تھنک ٹینک نے ملک کو کرائسز سے نکالنے کیلئے رپورٹ بنائی۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘دنیا مہر بخاری کے ساتھ’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاریسرچ سیل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اکانومی پر توجہ دینی چاہئے ۔ ملک میں 36 ڈویژنز ہیں ،ان کو بااختیار بنانا ہوگا،ہرڈویژنزبھی 55 لاکھ ڈالر کی ایکسپورٹ کردے تو20 کروڑڈالر کی ایکسپورٹ ہوجائے گی،توہم آج کہاں پربیٹھے ہوئے ہیں،ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ میاں عامرمحمود صوبوں کے بارے میں بہت اچھی بات کر رہے ہیں، میاں عامر محمود نے جو کہا وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں، نئے صوبے بن سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اس طرح سے ہماری اکانومی نہیں چل سکتی، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا،نئے صوبوں کے قیام کا معاملہ کوئی پیچیدہ نہیں،بالکل حل طلب ہے ، حکومت نے کہا ہے معاملہ پہلے سی سی آئی میں لے کر جائیں گے ، ٹوتھرڈ میجورٹی سے صوبے اور پھر وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی۔انہوں نے کہا ہم سیاست دان نہیں ہیں،ہم بزنس مین لوگ ہیں، ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، نچلی سطح پر اختیارات منتقل کرنا ہوں گے ورنہ ہمارا ملک آگے نہیں چل سکتا۔