لاہور میں شہریوں سے 8 لاکھ 70 ہزار روپے لوٹ لئے گئے

  • پاکستان
لاہور (سپیشل رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز سمیت دیگر قیمتی سامان سے محروم ہو گئے ۔

 تفصیلات کے مطابق ڈاکوؤں نے مانگا منڈی میں ذیشان سے 1 لاکھ 65 ہزار روپے اور موبائل، باٹا پور میں اسجد سے 1لاکھ 55 ہزار روپے اور موبائل، نولکھا میں یوسف سے 1 لاکھ 50 ہزار روپے اور موبائل، راوی روڈ میں شکیل سے 1 لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل، ہنجروال میں عنایت سے 1 لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل، جبکہ فیکٹری ایریا میں عاقب سے 1 لاکھ 25 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ ادھر ستوکتلہ اور لٹن روڈ سے 2 گاڑیاں جبکہ لوئر مال، گلشن راوی اور جوہر ٹاؤن سے 3 موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

