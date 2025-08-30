صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
بی این پی کے وفد کی ملاقات

کوئٹہ (آئی این پی ) بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ساجد ترین کی سربراہی میں پارٹی وفد نے سربراہ تحریک تحفظ آئین پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔

اس موقع پر محمود خان اچکزئی اور ساجد ترین کے درمیان مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال بی این پی قائد سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں 2 ستمبر کو راشون سردار عطااللہ خان مینگل کی برسی کے موقع پر کوئٹہ میں جلسہ کیا جائے گا۔محمود خان اچکزئی کو شرکت کرنے کے لئے دعوت نامہ دیا گیا۔

