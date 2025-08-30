صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
اسلام آباد(نامہ نگار، اپنے رپورٹر سے ) سپیکر سردار ایاز صادق سے آئرلینڈ کی سفیر میری او نیل نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی ۔اس موقع پرسپیکر نے کہاکہ پاکستان عالمی موسمیاتی تبدیلیوں میں کم حصہ دار لیکن سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے ۔

حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں 2022 سیلاب سے زیادہ تباہ کن ہیں۔ طوفانی بارشوں اور بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے پاکستان میں شدید تباہی ہوئی ۔ دریاؤں کا سکڑنا اور تجاوزات سیلاب کی شدت کو بڑھا رہے ہیں۔ آئرلینڈ کی سفیر نے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہارکیا۔ سفیر نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لئے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ،علاوہ ازیں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی اور سپیکر سردار ایاز صادق کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں دونوں پارلیمانی ایوانوں کے درمیان ادارہ جاتی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

