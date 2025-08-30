صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسحاق ڈار سے درخواست

  • پاکستان
اسحاق ڈار سے درخواست

اسلام آباد (آئی این پی)پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے دورہ بنگلادیش کے دوران سرکاری تقریب میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ماضی کی کئی سپرہٹ فلموں کی اداکارہ شبنم نے ملاقات کی۔

 اس موقع پر اسحاق ڈار نے لیجنڈری اداکارہ کی غیر معمولی اداکاری اور پاکستان میں فنونِ لطیفہ کے لیے خدمات کو سراہا۔ اداکارہ شبنم نے نائب وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین ہوائی سفر کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں 15 گھنٹے کا طویل سفر نہیں کر سکتی، لہٰذا پاکستان سے بنگلادیش کیلئے براہِ راست فلائٹ کا سلسلہ شروع کیا جائے ۔ پاکستان میں بسنے والے اپنے لاکھوں مداحوں سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن میری صحت طویل سفر کی اجازت نہیں دیتی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مایا علی کا محبت میں دل ٹوٹنے کا اعتراف

شوبز شخصیات تنقید نہ کریں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں:حسن نیازی

سیلاب ،شوبز شخصیات کا طویل المدتی اقدامات کا مطالبہ

ہمایوں نے تنقید کرنے والوں کو انڈسٹری کا حصہ قرار دیدیا

کامیڈی عام شکل کے علاوہ ہیرو بھی کر سکتا ہے : فردوس

نعمان اعجاز کا کسی کو ادھار دینے سے پہلے اسے گلے لگانے کا مشورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak