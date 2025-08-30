اسحاق ڈار سے درخواست
اسلام آباد (آئی این پی)پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے دورہ بنگلادیش کے دوران سرکاری تقریب میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ماضی کی کئی سپرہٹ فلموں کی اداکارہ شبنم نے ملاقات کی۔
اس موقع پر اسحاق ڈار نے لیجنڈری اداکارہ کی غیر معمولی اداکاری اور پاکستان میں فنونِ لطیفہ کے لیے خدمات کو سراہا۔ اداکارہ شبنم نے نائب وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین ہوائی سفر کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں 15 گھنٹے کا طویل سفر نہیں کر سکتی، لہٰذا پاکستان سے بنگلادیش کیلئے براہِ راست فلائٹ کا سلسلہ شروع کیا جائے ۔ پاکستان میں بسنے والے اپنے لاکھوں مداحوں سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن میری صحت طویل سفر کی اجازت نہیں دیتی۔