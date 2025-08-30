افغان حکومت ٹی ٹی پی کیخلاف کارروائی کرے یا ہمارے حوالے کرے:پاکستان
اسلام آباد(وقائع نگار ، مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ افغان قیادت سے ملاقات میں چین اور پاکستان دونوں کو سکیورٹی تحفظات تھے ، ہمارے تحفظ ٹی ٹی پی سے متعلق تھے ، ہم نے افغانستان سے کہا یا تو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا ہمارے حوالے کریں۔
کابل اور ڈھاکہ کے دورے کامیاب رہے ،چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا اورمختلف ملاقاتیں کیں، چینی وزیر خارجہ سے سی پیک ٹو پر بات ہوئی، ایم ایل ون اور قراقرم ہائی وے اس میں سر فہرست منصوبے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اپنے غیرملکی دوروں سے متعلق اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا۔نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید کہا 21 سے 28 جولائی تک امریکا کا دورہ کیا ، واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی ۔ نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے پاس جولائی میں اقوام متحدہ کی صدارت تھی ، کئی سالوں سے سکیورٹی کونسل میں کوئی قرارداد متفقہ منظور نہیں ہو رہی تھی، کافی سالوں بعد سکیورٹی کونسل میں فلسطین بارے صرف ہماری قرارداد منظور ہوئی،اب ہماری قرارداد مختلف فورمز پر کوٹ ہورہی ہے ، فلسطین کے متعلق کانفرنس میں غزہ کے متعلق بھرپور آواز اٹھائی ۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ میری ملاقات اقوام متحدہ کے صدر اور سیکرٹری جنرل سے بھی ہوئی، فلسطین، کویت، بنگلادیش، سعودی عرب، تھائی لینڈ کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں جس میں دوطرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر بات کی، مشرق وسطیٰ اور ایران کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی، اٹلانٹک کونسل میں میرے ایک جواب کو غلط رنگ دیا گیا اس کو ہم نے کلیئر کردیا،پاکستان کی عدلیہ پر حکومت کا کوئی اختیار نہیں ،عدلیہ بارے میرے بیان کو سیاق وسباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ، اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو سیکھ لے کیونکہ وہاں ساری باتیں انگریزی میں ہوتی ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ میں نے برطانیہ کا دورہ کیا وہاں مختلف ملاقاتیں ہوئیں،برطانیہ میں سندھ طاس معاہدے پر ماہرین کے گروپ سے بھی ملاقات ہوئی، برطانیہ کے وزیر خارجہ ان کے ڈپٹی وزیر اعظم اورکشمیری قائدین سے ملاقات ہوئی ،ہم نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پنجاب لینڈ ڈیجیٹائزیشن کا افتتاح ، برطانیہ میں پاکستانیوں کے پاسپورٹ کیلئے ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا۔
پاکستان کیلئے برطانیہ سے براہ راست پروازوں کی پابندی ختم ہو گئی، مانچسٹر سے پاکستان کیلئے ہفتے میں تین کے قریب ڈائریکٹ فلائٹس اگلے مہینے شروع ہوں گی ۔ان کا کہنا تھا کہ 20 اگست کو کابل کا دورہ کیا،افغان وزیر خارجہ سے دوطرفہ ملاقات بھی ہوئی۔ کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کا سہ فریقی اجلاس ہواجو بڑا مفید تھا، اجلاس میں افغانستان نے 19 اپریل کو میرے دورہ پر کی گئی باتوں پر عملدرآمد کی تعریف کی ، اپریل میں دورہ افغانستان کے دوران جو اعلانات کیے گئے تھے اس پر عمل درآمد ہوا، افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی اس بات کو سراہا، پاکستان نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مسترد کیا اورپاکستان اپنی پالیسی پر قائم ہے ۔ علاوہ ازیں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں لکھا ہے کہ آرمینیا کے وزیر خارجہ کیساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ۔آرمینین وزیر خارجہ ارارات میرزویان کے ساتھ خوشگوار گفتگو ہوئی ، پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے پر غور کرنے پر اتفاق ہوا ہے ۔