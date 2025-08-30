تما م مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جائیگا،فیلڈ مارشل ،سیلاب زدہ علاقو ں کا د ورہ
راولپنڈی،سیالکوٹ(خصوصی نیوز رپورٹر، نمائندہ دنیا)آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یقین دہانی کرائی ہے ، سیلاب سے متاثرہ تمام مذہبی مقامات بشمول دربار صاحب کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل طور پر بحال کیا جائے گا۔
فیلڈ مارشل نے زور دیا اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے اور پاکستان اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل نے پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوجی جوانوں اور سول انتظامیہ کی مربوط اور انتھک کاوشوں کو سراہا ۔جمعہ کو آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیرنے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں بشمول سیالکوٹ سیکٹر، شکرگڑھ، نارووال اور کرتا ر پور کا دورہ کیا۔اس دورے کا مقصد سیلاب کی صورتحال اور جاری ریسکیو و ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ فیلڈ مارشل کو موجودہ صورتحال اور بارشوں کے اگلے مرحلے کے لیے تیاریوں پر جامع بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے فوجی جوانوں اور سول انتظامیہ کی مربوط اور انتھک کاوشوں کو سراہا جو متاثرہ علاقوں میں عوام کی جان بچانے اور امداد فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔
انہوں نے علاقے کی متاثرہ سکھ برادری سے بھی ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا سیلاب کے دوران متاثر ہونے والے تمام مذہبی مقامات بشمول دربار صاحب کرتا ر پور کو ترجیحی بنیادوں پر اصلی حالت میں بحال کیا جائے گا۔سکھ برادری نے سیالکوٹ سیکٹر کے سیلاب زدہ علاقوں میں آرمی چیف کی آمد کا پر تپاک استقبال کیا اور آفت کے دوران سول انتظامیہ اور فوج کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے دربار صاحب کرتا ر پور کا فضائی معائنہ بھی کیا۔سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے بروقت ردعمل کی تعریف کی جس کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کم ہوا۔جوانوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے ان کے بلند حوصلے ، آپریشنل تیاری اور قوم کی خدمت کے جذبے کو سراہا۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر گوجرانوالہ نے ان کا استقبال کیا۔