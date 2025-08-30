محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ایک دن میں دو ملاقاتیں:پاکستان کو مطلوب افراد حوالگی پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکا کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ایک روز میں دوسر ی ملاقات کی، جس میں پاکستان کو امریکا میں مطلوب شہریوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ،دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ امور، دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں بارڈر سکیورٹی، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فرانزک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔قائم مقام امریکی سفیر نے خیبرپختونخوا اور پنجاب میں سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرین سے ہمدردی ظاہر کی ،اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان میں تیل کے ذخائر بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں کا بیان خوش آئند ہے ۔ امریکی سرمایہ کار پاکستان میں تیل سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں حکومت انہیں ہر ممکن سہو لیات فراہم کرے گی۔قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا کہ امریکا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے ، دریں اثنا وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نژاد پاکستانی بزنس مین وسیم اسلم نے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کے لیے ایک کروڑ روپے کا چیک وزیر داخلہ کے حوالے کیا ،محسن نقوی کا کہنا تھا کہ حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ،ملاقات میں وفاقی سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ میجر جنرل نور ولی خان بھی موجود تھے ۔