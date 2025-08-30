دیامر اور بنوں میں دہشتگردوں کے حملے،نائب صوبیدار،حوالدار،کمانڈو شہید
دیامر، بنوں (آئی این پی، دنیا نیوز)ضلع دیامر میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے گلگت بلتستان سکاؤٹس کے دو اہلکار شہید ، ایک سپاہی زخمی ہوگیا، بنوں میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایلیٹ فورس کا کمانڈو شہید ہوگیا ۔
دیامر کے ایس ایس پی عبد الحمید کے مطابق دہشت گردوں نے چلاس کے قریب ایک بلند چوٹی سے قراقرم ہائی وے پر قائم سکاؤٹس کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، اس دوران 3 اہلکار زخمی ہوئے جن میں نائب صوبیدار خوش داد اور حوالدار اشرف شہید ہو گئے جبکہ لانس نائیک ساجد علی کو پیٹ میں گولی لگی ہے اور وہ زیرِ علاج ہیں۔فائرنگ کے وقت چیک پوسٹ پر مجموعی طور پر 9 اہلکار موجود تھے ، پولیس کے مطابق جائے وقوعہ سے 2 دستی بم اور 10 خالی خول برآمد ہوئے ہیں جبکہ چیک پوسٹ پر 17 گولیوں کے نشانات پائے گئے ، دہشتگرد فائرنگ کے بعد فرار ہوگئے ۔دوسری طرف ضلع بنوں کے تھانہ کینٹ کی حدود میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایلیٹ فورس کا کمانڈو شہید ہوگیا۔میرانشاہ روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ڈیوٹی ختم کرکے واپس گاؤں جانے والے ایلیٹ فورس کے کمانڈو کانسٹیبل شاہ ریاض پر گل زمان مسجد کے قریب فائرنگ کی اور فرار ہوگئے ، فائرنگ کے نتیجے میں کانسٹیبل شاہ ریاض شہید ہوگیا۔