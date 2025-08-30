صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیامر اور بنوں میں دہشتگردوں کے حملے،نائب صوبیدار،حوالدار،کمانڈو شہید

  • پاکستان
دیامر اور بنوں میں دہشتگردوں کے حملے،نائب صوبیدار،حوالدار،کمانڈو شہید

دیامر، بنوں (آئی این پی، دنیا نیوز)ضلع دیامر میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے گلگت بلتستان سکاؤٹس کے دو اہلکار شہید ، ایک سپاہی زخمی ہوگیا، بنوں میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایلیٹ فورس کا کمانڈو شہید ہوگیا ۔

دیامر کے ایس ایس پی عبد الحمید کے مطابق دہشت گردوں نے چلاس کے قریب ایک بلند چوٹی سے قراقرم ہائی وے پر قائم سکاؤٹس کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، اس دوران 3 اہلکار زخمی ہوئے جن میں نائب صوبیدار خوش داد اور حوالدار اشرف شہید ہو گئے جبکہ لانس نائیک ساجد علی کو پیٹ میں گولی لگی ہے اور وہ زیرِ علاج ہیں۔فائرنگ کے وقت چیک پوسٹ پر مجموعی طور پر 9 اہلکار موجود تھے ، پولیس کے مطابق جائے وقوعہ سے 2 دستی بم اور 10 خالی خول برآمد ہوئے ہیں جبکہ چیک پوسٹ پر 17 گولیوں کے نشانات پائے گئے ، دہشتگرد فائرنگ کے بعد فرار ہوگئے ۔دوسری طرف ضلع بنوں کے تھانہ کینٹ کی حدود میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایلیٹ فورس کا کمانڈو شہید ہوگیا۔میرانشاہ روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ڈیوٹی ختم کرکے واپس گاؤں جانے والے ایلیٹ فورس کے کمانڈو کانسٹیبل شاہ ریاض پر گل زمان مسجد کے قریب فائرنگ کی اور فرار ہوگئے ، فائرنگ کے نتیجے میں کانسٹیبل شاہ ریاض شہید ہوگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

10 منٹ سٹریٹنر کے استعمال سے پھیپھڑوں کو سنگین نقصان

بچوں کیساتھ 800 کلومیٹر تک پیدل چلنے والا شخص

روزانہ پلاسٹک کے 68 ہزار ذرات جسم کے اندر داخل

برطانیہ،اب گانا بنائے گا چاکلیٹ کو مزید ذائقہ دار

پائلٹس کالینڈنگ کیلئے مشکل قرار دیا جانیوالا ایئر پورٹ

سفید انڈے دینے والی مرغی نے اچانک نیلا انڈہ دیدیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak