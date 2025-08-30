سیلاب سے بچنے کیلئے نئے ڈیمز بنانے سمیت جو کچھ کرنا پڑا کرینگے:مریم نواز
لاہور ،سیالکوٹ،وزیرآباد (مانیٹرنگ ڈیسک ،سٹاف رپورٹر،نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر ،صباح نیوز) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ نئے ڈیمز اور ریزروائر بنانے سمیت جو کچھ کرنا پڑا کریں گے۔
ایک سال میں ایسے اقدامات کروں گی کہ اگر اگلے سال سیلاب آئے تو تباہی نہ ہو،بارش کے ایک ساتھ تین چار سپیلز، بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے سنگین چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ ادھر وزیراعلیٰ مریم نواز نے گزشتہ روز سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے سیالکوٹ اور وزیر آباد کا دور ہ کیا اور سیلاب متاثرین کو نقصانات کے ازالے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ گھروں، فصلوں اور مویشیوں کو پہنچنے والے نقصانات کا شفاف تخمینہ لگایا جا رہا ہے ۔دریں اثناء ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے وفد نے وزیراعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے ۔تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ ریسکیو کی غیرمعمولی تیاریوں اور ارلی وارننگ سسٹم کی وجہ سے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں ، بر وقت سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کی منتقلی سے ہزاروں جانیں بچالی گئیں،این ڈی ایم اے ، پی ڈی ایم اے اور اپنی ٹیم کو آئندہ سیلاب سے بچنے کا پلان مرتب کرنے کی ہدایت کردی۔ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے گزشتہ روز سیالکوٹ کے سمبڑیال ایئر پورٹ چوک پہنچ گئیں ،انہوں نے متاثرہ علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنرصبا اصغر نے سیالکوٹ میں سیلاب اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ۔
وزیراعلیٰ نے نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کیلئے مزید ڈی واٹرنگ پمپس سے نکاسی مکمل کرنے اورسیلاب متاثرین کیلئے مکمل بحالی تک انہیں کھانا فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعلیٰ کو ارکان اسمبلی نے بارشی پانی کی نکاسی کیلئے پائیدار اقدامات کی تجاویز اور سفارشات پیش کیں۔ مریم نواز نے سیلاب سے نقصانات کا جلد از جلد تخمینہ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں ارکان اسمبلی کو ہر وقت اپنے عوام کے پاس ہونا چاہیے ،سیالکوٹ میں حالیہ بارشوں کے دوران تقریباً20 ہزار افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ انتظامیہ کی کاوشوں سے سیلاب میں پھنسے 6 ہزار 860 افراد کو بروقت ریسکیو کیا گیا ۔ دریں اثناء وزیراعلیٰ پنجاب وزیر آباد کے علاقہ سوہدرہ بھی گئیں جہاں انہوں نے سوہدرہ سکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین کے درمیان بیٹھ گئیں۔اس موقع پر انہوں نے سیلاب میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے بچوں کے والدین سے اظہار تعزیت کیا ، وزیر اعلیٰ نے 22سالہ چاند کے والد کو دلاسہ دیا جبکہ دیگر بچوں کی جان بچانے والے نوجوانوں کو شاباش دی۔ مریم نواز نے فرشی دستر خوان پر بیٹھ کر متاثرہ خاندان اور بچوں کو محبت اور پیار کے ساتھ خود کھانا پیش کیا اور اصرار کر کے کھلایا۔وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کیلئے ڈور ٹو ڈور سروے کا حکم دیا اورہدایت کی کہ متاثرین کے مویشیوں کیلئے فوری طور پر خشک چارے کی فراہمی کے انتظامات کئے جائیں۔
انہوں نے سیلاب میں ڈوب کر جاں بحق نوجوان کے بیماروالد کے علاج کیلئے ڈی سی کو اقدامات کی ہدایت کی۔بعدازاں وزیراعلیٰ مریم نواز نے میڈیکل کیمپ میں میسر ادویات اور دیگر طبی سہولتوں کا جائزہ لیا اورلائیو سٹاک کے سٹال پر ادویات کا بھی معائنہ کیا۔ مریم نوازنے سیلاب متاثرین میں فوڈ ہیمپر تقسیم کئے ۔وزیراعلیٰ کو ڈی سی نوید احمد نے تفصیلی بریفنگ میں بتایا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پوری طرح پھنسے 50افراد کو پاک فوج کی معاونت سے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کیا گیا ،سیلاب متاثرہ آبادیوں سے پانی کے اخراج کیلئے 30 ڈی واٹر پمپ دن رات فعال ہیں۔ محفوظ مقامات پر مقیم 10 ہزار لوگوں کو روزانہ صبح، دوپہر اور شام کھا نا مہیا کیا جارہاہے ۔وزیراعلیٰ مریم نواز نے سیلاب کے موقع پر بہترین حکمت عملی اور امدادی کاموں کے حوالے سے کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی ، ڈی سی گوجرانوالہ ووزیرآباد نوید احمد اور ان کے معاون اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر کو بہترین کاموں پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک کام جاری رکھیں ۔ دریں اثناء وزیراعلیٰ مریم نواز سے ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے صدر ماساتو کانڈا کی قیادت میں چیف ایڈوائزر کیئی چیرو انوئی، سینئر ایڈوائزر جان جوہون جیونگ،ایگزیکٹو ڈائریکٹر نوراحمد، ڈائریکٹر جنرل لیا سی گوتیرز، کنٹری ڈائریکٹر ایمافین، ڈی ڈی جی کیتھی مارش پر مشتمل 8رکنی وفد نے ملاقات کی، مریم نواز نے وفد کا خیر مقدم کیا ۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ نے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں میں ایشین ڈویلپمنٹ کی معاونت کو قابل قدر قرار دیا کہا کہ زرعی شعبے میں خواتین کی شمولیت بڑھانے میں اے ڈی بی کا کردار اہم رہاہے ۔ پنجاب موسمیاتی تبدیلی کے خلاف قومی جدوجہد کا مرکز ہے ،اے ڈی بی کے تعاون سے فلڈ رسک مینجمنٹ سسٹم مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔