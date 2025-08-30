موجودہ نظام سے ملک نہیں چل رہا،نئے صوبے بنانا مجبوری :مصطفیٰ کمال
کراچی (سٹاف رپورٹر ) وفاقی وزیر نیشنل ہیلتھ سروسز، ریگولیشنز اینڈ کوآرڈی نیشن سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ نظام سے ملک نہیں چل رہا ،نئے صوبے بنانا ملک کی مجبوری ہے۔
نئے صوبے بنانا کوئی ملک توڑنے کی بات نہیں ہے ، انتظامی بنیادوں پرنئے یونٹس یا صوبے بنانے سے ملک ترقی کرے گا، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کیلئے بااختیار بلدیاتی نظام وقت کی ضرورت ہے ، ایم کیوایم پاکستان نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کرتی ہے ، میرے دور میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ،ملک کے 3 صوبوں میں انسداد پولیو مہم یکم ستمبر جبکہ پنجاب میں 10 ستمبر سے شروع ہوگی۔ وہ جمعہ کو کراچی میں ایم کیوایم پاکستان کے مرکزی رہنما انیس قائم خانی کے ہمراہ اپنے کیمپ آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ۔مصطفی کمال نے ملک بھر میں انسداد پولیو مہم اور حالیہ سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ مصطفیٰ کمال نے زور دیا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کیلئے صرف صوبائی یا وفاقی حکومتیں کافی نہیں بلکہ مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی سب سے مؤثر طریقہ ہے ۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ چاروں صوبوں کو 8700 ارب روپے ملے لیکن یہ رقوم کس طرح نچلی سطح تک پہنچتی ہیں اس کا کوئی واضح نظام موجود نہیں۔ انہوں نے شفاف منصوبہ بندی اور وسائل کے بہتر استعمال پر زور دیا۔