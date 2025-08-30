پانی بہت قریب آئیگا تو ہم بھی شفٹ ہو جائینگے،،دریائے راوی پر شہریوں کی بڑی تعداد، سیلفیاں ،ویڈیوز
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)دریائے راوی میں ایک روز قبل پانی کا بہاؤ تقریباً دو لاکھ کیوسک تھا اورلوگ سوال کررہے تھے کہ کہیں راوی کا پل تو نہیں گر جائے گا،اس کے باوجودعوام کی بڑی تعداد یہاں آ کر تصاویر، سیلفیاں اور ویڈیوز بنا رہی ہے۔
جبکہ ان کو روکنے کیلئے پولیس متحرک ہے اور پولیس اور عوام کے درمیان آنکھ مچولی چل رہی ہے جبکہ پانی آنے کے باوجود اپنے گھر وں میں بیٹھے لوگوں کا کہناہے کہ پانی بہت قریب آ جائے گا تو ہم بھی شفٹ ہو جائیں گے ،ہمارا گھروں کا سامان شفٹ نہیں ہو سکتا اور نہ اب ہم سب چیزیں یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق راوی میں طغیانی کے باوجود پرانے راوی پل پر چھوٹی گاڑیاں، موٹر سائیکل اور رکشے چل رہے ہیں اورپل پرکھڑے ہو کر لوگ راوی کے دریا کے پانی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ 1988 کے بعد سے راوی میں پہلی بار اتنا پانی ہے جو نئی نسل کیلئے انوکھی بات ہے ، اگرچہ پولیس انہیں دریا سے دور ہٹا دیتی ہے مگر وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پانی کے قریب آ جاتے ہیں۔عوام کی بڑی تعداد دریائے راوی پر آ کر تصاویر، سیلفیاں اور ویڈیوز بنا رہی ہے ۔ پرانے سیاحتی مقام کامران کی بارہ دری پر بھی معمول کے مطابق زندگی چل رہی ہے اور لوگ موٹر سائیکلوں پر آ جا رہے ہیں جبکہ کچھ گھروں کے اندر پانی گھسا ہوا تھا، کچھ کے قریب سے گزر رہا تھا، کچھ گھروں میں پانی اس حد تک اندر آ گیا کہ لوگ اپنا سامان وغیرہ چھوڑ کر چلے گئے ۔
دریائے راوی کے راستے میں بنی ڈیڑھ دو سو گھروں پر مشتمل آبادی کامران کی بارہ دری کے مکین ارشد اقبال نے فوج میں ملازمت کے دوران 1988 کے سیلاب میں یہاں ریسکیو کارروائیوں میں حصہ لیا تھا اوروہ اب پانی آنے کے باوجود اپنے گھر میں موجود ہیں ،ان کا کہناتھاکہ پانی بہت قریب آ جائے گا تو ہم بھی شفٹ ہو جائیں گے ، سامان شفٹ نہیں ہو سکتا اور نہ اب ہم سب چیزیں یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ارشداقبال نے بتایاکہ ایک رات پہلے پانی آیا تو خطرہ محسوس ہوا، مسجد میں اعلان بھی ہوا، کچھ لوگ سامان لے بھی گئے ہیں مگر ابھی بھی گھر بھرے ہوئے ہیں، ہم نے بھی اپنا کچھ سامان اور بچے یہاں سے منتقل کر دئیے ہیں،خود گھروں اور سامان کی حفاظت کیلئے یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔انہوں نے کہاکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں زیادہ تر گھر دریائے راوی کی جگہ پر بنے ہوئے ہیں،کچھ لوگوں نے گھر بنانے سے قبل جگہیں اونچی کر لی ہیں مگر پانی سے پھر بھی نہ بچ سکے ۔انہوں نے کہاکہ رات کو نیند نہیں آتی، یہاں بہت زیادہ خطرہ ہے ۔
راوی کے کنارے آباد گلزاراں بی بی کا کہناتھاکہ رات کو ہمارا گھر بہہ گیا اور دیواریں بھی گر گئی ہیں، میں اپنے خاوند اور آٹھ بچوں کے ساتھ یہاں کرائے پر رہتی ہوں، بدھ کو حکومتی عہدیداروں نے آ کر خطرات کے بارے میں بتایا جس سے افراتفری پھیل گئی۔ انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں وقت پر اطلاع نہیں مل سکی۔نقصان ہونے کے بعد حکومتی اہلکار ویڈیوز بنا کر لے گئے باقی کچھ نہیں بتایا، پانی گھر کے اندر داخل ہوا، کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا نقصان ہوا، جانوروں کا کیا نقصان ہوا۔راوی میں پانی نہیں تھا تو پہلے کبھی آٹھ برس میں ایک بار بھی ڈر نہیں لگا،اب خوف تو ہے مگر اب اتنی آبادی کدھر جائے گی۔زرینہ بی بی اپنے خاوند، دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ اسی علاقے میں رہتی ہیں ،ان کا کہناتھاکہ ان کی رات بہت خوف میں گزری مگر پھر بھی کوئی گھر چھوڑ کر جانے کیلئے تیار نہیں۔ ہم تو یہاں کرائے پر رہ رہے ہیں اور اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو یہاں سے خاندان سمیت چلے جائیں گے مگر جن کے اپنے گھر ہیں وہ ان سب کو چھوڑ کر کدھر جائیں گے ۔متعدد حکومتی اہلکاروں نے یہاں آ کر ہمیں گھروں کو چھوڑنے کا کہا مگر کوئی یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا، لوگوں کا کہنا ہے کہ جو موت آنی ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔