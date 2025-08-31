صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی اسلام اور پاکستان کادشمن

کراچی (سٹاف رپورٹر) وفاقی وزیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی کھئیل داس کوہستانی نے مسلم لیگ ن کے کارساز ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں حالیہ بدترین سیلاب سے 15 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے جبکہ متعدد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔

انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی سیلابوں نے ملک کو بھاری نقصان پہنچایا جب کہ خیبر پختونخوا میں 6 سو سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ۔ کھئیل داس کوہستانی نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں ۔ انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات جاری کیں۔وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسلام اور پاکستان دشمنی میں حد سے آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک کے گردوارے پر پانی چھوڑ کر مودی نے براہِ راست حملہ کیا، تاہم وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور دیگر حکام کی بروقت کارروائی سے 16 یاتریوں سمیت 100 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ کرتارپور صاحب میں پانی کی نکاسی کے بعد دو دن میں عبادات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوجائے گا۔ کھئیل داس کوہستانی نے پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

