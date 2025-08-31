صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع پشاور کی ترقی، ٹاسک فورس بنا دی

  • پاکستان
پشاور (اے پی پی) وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ضلع پشاور کی ترقی اور بہتری کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔

محکمہ اسٹیبلشمنٹ کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ٹاسک فورس میں معاون خصوصی محمد عاصم خان ،صوبائی وزیر مینا خان آفریدی ، ایم این اے آصف خان ، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ، کمشنر پشاور ، ڈی جی لوکل گورنمنٹ اور ڈی جی پی ڈی اے شامل ہیں۔ ٹاسک فورس پشاور میں مختلف محکموں کے ترقیاتی اقدامات کیلئے رابطہ کاری، اتھارٹیز کی بہتری کی کوششوں، بلڈنگ کنٹرول اور پشاور کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ اس کے علاوہ پشاور کے ٹریفک مینجمنٹ کیلئے تجاویز بھی تیار کی جائیں گی۔ 

