ضلع پشاور کی ترقی، ٹاسک فورس بنا دی
پشاور (اے پی پی) وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ضلع پشاور کی ترقی اور بہتری کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔
محکمہ اسٹیبلشمنٹ کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ٹاسک فورس میں معاون خصوصی محمد عاصم خان ،صوبائی وزیر مینا خان آفریدی ، ایم این اے آصف خان ، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ، کمشنر پشاور ، ڈی جی لوکل گورنمنٹ اور ڈی جی پی ڈی اے شامل ہیں۔ ٹاسک فورس پشاور میں مختلف محکموں کے ترقیاتی اقدامات کیلئے رابطہ کاری، اتھارٹیز کی بہتری کی کوششوں، بلڈنگ کنٹرول اور پشاور کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ اس کے علاوہ پشاور کے ٹریفک مینجمنٹ کیلئے تجاویز بھی تیار کی جائیں گی۔