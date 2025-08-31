صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ انتظامی ڈھانچہ محرومی پیدا کر رہا

  • پاکستان
موجودہ انتظامی ڈھانچہ محرومی پیدا کر رہا

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا کہنا ہے کہ کراچی کا انتظامی ڈھانچہ آبادی کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہے ۔

 یہ بات انہوں نے دبئی میں سابق رکنِ اسمبلی محمود مولوی سے ملاقات کے دوران کہی ۔ڈاکٹر عشرت العباد نے اس ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ ملاقات میں پاکستان کی سیاسی صورتِ حال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور خاص طور پر کراچی میں انتظامی اصلاحات وقت کی ضرورت ہیں۔سابق گورنر سندھ نے کہا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس کا قیام اور اصلاحات پسماندہ علاقوں کی محرومی ختم کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ سابق گورنر عشرت العباد کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ بدانتظامی اور عوامی محرومی پیدا کر رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایک منٹ میں چہرے پر زیادہ گیلے اسفنج مارنے کا ریکارڈ

امریکی شخص کا 3800کراکس جمع کرکے ورلڈ ریکارڈ قائم

دنیا کے پہلے ریکارڈ شدہ عالمی وباء کا سبب دریافت

امریکا:ماہی گیر نے پہلی بار نارنجی شارک پکڑ لی

موسمیاتی تبدیلیاں ، 30سال تک کی پیشگوئیاں درست ثابت

پیٹاگونیا میں ڈائنوسار کے دور کے مگرمچھ کی باقیات دریافت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak