موجودہ انتظامی ڈھانچہ محرومی پیدا کر رہا
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا کہنا ہے کہ کراچی کا انتظامی ڈھانچہ آبادی کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہے ۔
یہ بات انہوں نے دبئی میں سابق رکنِ اسمبلی محمود مولوی سے ملاقات کے دوران کہی ۔ڈاکٹر عشرت العباد نے اس ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ ملاقات میں پاکستان کی سیاسی صورتِ حال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور خاص طور پر کراچی میں انتظامی اصلاحات وقت کی ضرورت ہیں۔سابق گورنر سندھ نے کہا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس کا قیام اور اصلاحات پسماندہ علاقوں کی محرومی ختم کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ سابق گورنر عشرت العباد کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ بدانتظامی اور عوامی محرومی پیدا کر رہا ہے ۔