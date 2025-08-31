نااہلی ،انٹراکورٹ اپیلوں پر کل سماعت
لاہور(کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ میں سابق ایم پی اے احمد خان بھچر اور محمد احمد چٹھہ کی نااہلی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کیلئے مقرر کردی گئیں ،لاہور ہائیکورٹ کا ڈویژن بینچ بطور اعتراض کیس اپیلوں پر کل یکم ستمبر کو سماعت کرے گا۔
رجسٹرار آفس نے اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض عائد کیا تھا ،آفس اعتراض میں کہا گیا کہ گرفتاری دئیے بغیر ہائیکورٹ سے رجوع نہیں کیا جاسکتا، درخواست گزاروں کو انسداد دہشت گردی عدالت نے سزا سنائی ہے ۔ درخواستوں میں موقف اپنایا گیا کہ نو مئی کیسز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ،سیاسی بنیادوں پرکیسز میں ملوث کیا گیا ، اے ٹی سی عدالت نے 28 جولائی کو سیاسی بنیادوں پر 10 سال سزا اور پانچ لاکھ جرمانہ کر دیا اورالیکشن کمیشن نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے ریفرنس کے بغیر نا اہلی کا نوٹیفکیشن کر دیا۔