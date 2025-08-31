ریلیف آپریشن مزید بہتر بنا نے کی ضرورت ،ہم سب جوابدہ ہیں:مریم نواز
لاہور(نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف برستی بارش میں پی ڈی ایم اے ہیڈ ا ٓفس پہنچ گئیں اورکنٹرول روم کا دورہ کیا،انہوں نے پنجاب بھر میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اور ویڈیولنک پر تمام ڈپٹی کمشنرز سے بریفنگ لی ۔
وزیراعلیٰ کو سیلاب کی موجودہ اورآئندہ ممکنہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا،پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کی کامیابی پر وزیراعلیٰ نے اطمینان کااظہار کیا۔انہیں بتایاگیاکہ پنجاب بھر میں سیلاب کے پیش نظر سوا6لاکھ افراد کا بروقت انخلا ممکن بنایا گیا،سیلابی ریلے میں گھرے 5لاکھ97ہزار افراد کو ریسکیو کیاگیا۔2ستمبر تک مزید بارشوں کا امکان ہے ، بھارتی علاقوں سے بھی پانی چھوڑا جا سکتا ہے ۔لاہور کے مختلف نشیبی علاقو ں میں ڈی واٹرنگ مشینیں لگا کر پانی کا جلد نکاس یقینی بنایا جا رہاہے ،لاہور کے مضافاتی ریلیف کیمپوں میں 3500لوگوں کو کھانا مہیا کیا جا رہاہے ،قادر آباد ریواز بریج میں شگاف کے ذریعے آبادیوں کو بچایا گیا ،لاہور کی آبادیاں موجودہ صورتحال میں سیلاب کے خطرے سے باہر ہیں۔وہاڑی میں سیلاب زدگان کی نشاندہی کے لئے ڈرون کے استعمال کو وزیراعلیٰ نے سراہا ۔پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس میں ڈپٹی کمشنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہاکہ ارکان اسمبلی سیلاب میں ریسکیو و ریلیف آپریشن کے دوران عوام کے درمیان موجود رہیں، پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے ریلیف اور ریسکیو آپریشن کی کامیابی پرپوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں ،ثابت ہوا پنجاب میں مختلف ڈیپارٹمنٹ نہیں بلکہ ایک ٹیم ہے ۔
انہوں نے کہاسیلاب کے دوران لوگوں کے لئے گھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن جان بچانے کے لئے زبردستی انخلا بھی کرنا پڑے تو کریں،گائے ، بھینسوں کو منتقل کرنے کے لئے کشتیوں کی بجائے بیڑے کا انتظام کیا جائے ۔یہ پنجاب ہے یہاں چیف منسٹر عوا م کو جوابدہ ہے ،عوام مدد کے منتظر نہ رہیں بلکہ حکومت کو خود پہنچنا چا ہئے ،ٹینٹ ولیج بنائے جائیں، جہاں تک ممکن ہو سکولوں کی عمارتوں کو استعمال میں لایا جائے ،مرد او رخواتین کے لئے الگ الگ عمارتوں کا بندوبست کیا جائے ۔ان کا کہناتھاکہ ریلیف آپریشن پر مزید بہتری کی ضرورت ہے ،ہم سب جوابدہ ہیں، سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے ،لوگوں کیساتھ محبت سے پیش آئیں ،لوگ ہمیں فون کر کے نہ بلائیں، ہمیں خودلوگوں تک پہنچنا چاہیے ،انتظامیہ کو بہتر فیلڈ فارمیشن سے عوام کی ضروریات سے آگاہ ہونا چا ہئے ،سیلاب کی وجہ سے جہاں آبادی کا انخلا ہوا پولیس وہاں گھر وں کی حفاظت یقینی بنائے ۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرے اور جہاں ضرورت پڑے وہاں خیمہ بستیاں لگائی جائیں۔جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہیں پکا ہوا کھانا یا خشک راشن مہیا کیا جائے ، تمام فنڈ حکومت فراہم کرے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ کھڑا پانی نکالنے کیلئے تمام وسائل استعمال کئے جائیں ۔انہوں نے انتظامیہ کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور مشکلات کو تحریری شکل میں جمع کروانے کی ہدایات دیں تاکہ مستقبل میں قدرت آفت سے بروقت نمٹا جا سکے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ڈرونز کی مدد سے معلوم کریں کہ کہاں لوگوں کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے ۔