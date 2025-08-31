ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والوں پر مقدمہ ہونا چاہیے :حافظ نعیم
لاہور (آئی این پی)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے والوں اور انہیں این او سی دینے والوں کو مستعفی نہیں بلکہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہئے ، عثمان بزدار ہو یا مریم نواز، لوگوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ناجائز این او سیز دئیے گئے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے چوہنگ لاہور میں سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے لگائے گئے امدادی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جو لوگ سیلاب سے ڈوبے ہیں ان کی ذمہ دار مسلم لیگ (ن)اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہ ناجائز سوسائٹیز کے رہائشیوں کا مقدمہ لڑیں گے ، تعمیرات کے لیے پیسے دینا ہوں گے ۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ کسی ایک جماعت کا نام نہیں لیتے ، تاہم جس نے جرم کیا اسے سزا بھگتنا ہوگی، عدالت نے جو ناجائز سوسائٹیز پر فیصلہ دیا ہے اس پر عمل نہ ہونے کی صورت میں توہینِ عدالت کیلئے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک دوسرے کو زندہ باد، مردہ باد کہہ کر جمہوری آزادیوں پر قدغن لگاتی ہے اور کرپشن کرتی ہے ، تاہم وقت آگیا ہے عوام سارے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اگر حکومت کی کارکردگی ہوتی تو لوگ نہ ڈوبتے ، کرپشن نہ کرتے اور بڑے بلڈرز کو این او سیز نہ دئیے جاتے ، جن حکومتوں نے ایک وفاقی وزیر کو ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹی کیلئے این او سی دیا ان پر مقدمہ بنانا چاہئے ۔