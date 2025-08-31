دوسال میں بانی پی ٹی آئی کا 31بار طبی معائنہ، رپورٹ عدالت پیش
راولپنڈی (خبر نگار)تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا اڈیالہ جیل میں 21 ماہ کے دوران 31 مرتبہ طبی معائنہ ہوا ، تین مرتبہ ذاتی معالجین بھی موجود تھے ، یکم دسمبر 2023 کو دانتوں پر نکوٹین کے نشانات تھے۔،
کانوں میں سیٹیاں بجنے کی بیماری ٹائٹن مستقل، دانتوں میں درد، کندھے اور پائوں میں درد، ہاضمے کی خرابی اور ایک مرتبہ بلڈ پریشر بڑھنے کی شکایات تھیں، سرکاری ہسپتالوں کے ماہر ڈاکٹروں کے بورڈز چیک اپ کرتے رہے ، ڈاکٹروں کے تجویز کردہ علاج کی تمام سہولیات جیل ہسپتال سے مہیا کی گئیں، جیل حکام نے میڈیکل رپورٹ انسداد دہشتگری عدالت میں جمع کرا دی۔ وکلا صفائی نے رپورٹ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ میں تاریخ کے معلومات ساتھ درج ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹیچنگ ہسپتال راولپنڈی اور اسلام آباد کے کنسلٹنٹس ای این ٹی، سرجن، نیورو سرجن اور آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹروں نے شکایات کا معائنہ کیا۔ یکم دسمبر 2023 کو کنسلٹنٹ نے نوٹ کیا کہ دانتوں پر نکوٹین کے داغ ہیں جنہیں پالش کرکے ہٹا دیا گیا تھا ۔ 2 اپریل 2024 کو شوکت خانم ہسپتال لاہور سے ڈاکٹر عاصم یوسف نے معائنہ کیا ۔ بانی نے 2 دن پہلے پیٹ میں ہلکے درد کی شکایت کی جو ٹھیک ہے ۔ 27 اگست تک بتایا گیا کہ سابق چیئرمین کا بلڈ پریشر 120/70mmHg اور نبض 49/منٹ تھی ۔آخری معائنہ 29 اگست کو آنکھوں کا کیا گیا تھا۔ خصوصی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنہ کیلئے دائر درخواست پر جیل حکام نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔