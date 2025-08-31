صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر نے مالیاتی کمیشن میں تبدیلی ،کریمنل لاز،پٹرولیم ترمیمی اور ایل پی اے بل کی منظوری دیدی

  • پاکستان
اسلام آباد (اے پی پی، سٹاف رپورٹر )صدر مملکت آصف علی زرداری نے 11 ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی، کریمنل لاز ترمیمی بل ، لینڈ پورٹ اتھارٹی اور پٹرولیم ترمیمی بل کی منظوری دیدی۔

 ایوان  صدر کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق بلوچستان کی جانب سے محفوظ علی خان کو 11 ویں این ایف سی نان ایکس آفیشیو رکن نامزد کیا گیا ، صدر کی جانب سے نئی نامزدگی کی منظوری کے بعد پہلی منظوری منسوخ ہوگئی ، پٹرولیم ترمیمی بل 2025 کی منظوری کے بعد ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور کسٹمز حکام کو ضبطگی کے اختیارات مل گئے ،ترمیمی ایکٹ سمگلنگ اور غیر قانونی پٹرول پمپس کے خلاف اقدامات مضبوط کرتا ہے ،خلاف ورز ی پر سخت سزائیں اور جرمانے بڑھا دئیے گئے ہیں ، پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی بل کی منظوری کا مقصد سرحدی گزرگاہوں پر سامان اور افراد کی آمدورفت کو منظم اور مؤثر بنانا ہے ۔نئی قائم شدہ پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی سرحدی اداروں کے درمیان ہم آہنگی ، تجارتی سرگرمیوں کو سہولت فراہم کرنے اور علاقائی بندرگاہوں کی مسابقت کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی ، اس اتھارٹی کے قیام سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے بعد خطے کا تیسرا ملک بن گیا ہے جس نے لینڈ پورٹ اتھارٹی کا عملی نظام نافذ کیا ہے ،ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر نے کریمنل لاز ترمیمی بل 2025 کی بھی توثیق کر دی ۔ 

