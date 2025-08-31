صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ:قتل و فوجداری مقدمات کیلئے پروفارما جاری

اسلام آباد (آئی این پی) سپریم کورٹ آف پاکستان نے قتل اور دیگر فوجداری مقدمات کیلئے پروفارما جاری کر دیا۔ اب مقدمات کی تمام بنیادی معلومات ایک صفحے پر فراہم کرنا لازمی ہوگا۔

عدالتی حکم کے مطابق فریقین کے لیے کیس کے ساتھ معلوماتی فارم جمع کرانا لازم ہوگا۔ پروفارما میں ایف آئی آرنمبر،متعلقہ تھانہ، ملزمان کے نام،عمر اورگرفتاری کی تاریخ درج کرنا ہوگی،پوسٹ مارٹم کا دن،وقت اور اس کے نتائج بھی فارم میں شامل ہوں گے ۔ فرانزک رپورٹ کے نتائج کا اندراج بھی ضروری ہوگا،ٹرائل کورٹ اور ہائیکورٹ کے فیصلوں کی تفصیلات بھی پروفارما کا حصہ ہوں گی،سپریم کورٹ کے مطابق ایک صفحے پرتمام بنیادی معلومات درج ہونے سے ججز مقدمے کی نوعیت اور اہمیت کا فوری اندازہ لگا سکیں گے ۔ 

