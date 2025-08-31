صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریا کنارے غیر قانونی تعمیرات مسمار کرینگے :وفاقی وزیر ماحولیات

  • پاکستان
دریا کنارے غیر قانونی تعمیرات مسمار کرینگے :وفاقی وزیر ماحولیات

اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی رابطہ مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت دریا کنارے تجاوزات روکنے اور آبادی والے علاقوں کو سیلاب سے بچانے کیلئے ضلعی سطح پر پالیسی تیار کر رہی ہے۔

 چھوٹے آبی ذخائر بنانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے ، دریا کنارے بننے والی غیر قانونی تعمیرات، ہوٹلز اور ریزارٹس کو مسمار کر دیا جائے گا۔ ہفتہ کو ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مصدق ملک نے مزید کہا کہ حالیہ سیلاب دہائیوں میں سب سے تباہ کن ہیں اور ایسی غیر معمولی آفات سے نمٹنے کیلئے حکومت تیاریاں کر رہی ہے ، ایسے سیلاب چالیس سال بعد آتے ہیں اور ہم ان سے نمٹنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ امیر و غریب میں فرق نہیں کرتا، کنکریٹ کی عمارتیں گر جاتی ہیں اور ان کا ملبہ جنگلات اور آس پاس کی آبادیوں کو تباہ کرتا ہے ،و زیر اعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ریاست سے کوئی طاقتور نہیں۔ مصدق ملک نے کہا کہ حکومت غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے جو ان آفات کا اصل نشانہ بنتے ہیں جبکہ اشرافیہ غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے نظام کا فائدہ اٹھاتی ہے ،سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کے کام جاری ہیں ۔

