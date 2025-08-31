صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی پراپیگنڈا بے نقاب،راکی ایماپر دہشتگرد قرار دیئے گئے پاکستانیوں کے بیانات سامنے آگئے

اسلام آباد (دنیا نیوز)ریاست بہارکے انتخابات قریب آتے ہی بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کی ایما پر بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔

بھارتی میڈیا نے 28 اگست 2025 کو 3 پاکستانی شہریوں کے حوالے سے من گھڑت خبر دی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ 3 پاکستانی شہری کھٹمنڈو کے راستے بھارتی ریاست بہار میں داخل ہوئے ، بھارتی میڈیا نے تینوں پاکستانیوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہوئے ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا۔بھارتی میڈیا کی اس جھوٹی خبرکے فوراً بعد تینوں پاکستانی شہریوں کے بیانات سامنے آگئے ، شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ تینوں پاکستانی شہری براستہ نیپال اور ملائیشیا روزگار کے لئے کمبوڈیا جا رہے تھے ۔حسنین علی 28 اگست کو باتک ا یئر ویز کی پرواز سے ملائیشیا گیا اس کا کہنا تھا کہ میں نیپال گھومنے کیلئے رکا تھا، اب کمبوڈیا جاؤں گا اور پھر واپس پاکستان چلا جاؤں گا، محمد عثمان جو بہاولپور کا رہائشی ہے 8 اگست کو براستہ دبئی، کھٹمنڈو کے لئے روانہ ہوا اسکا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف بھارتی میڈیا پر جھوٹی خبریں چلائی گئی کہ ہم دہشت گرد ہیں۔عادل حسین میرپور خاص کا رہائشی ہے جو 8 اگست کو پرواز ایف زیڈ 344 کے ذریعے کھٹمنڈو روانہ ہوا اور اس حوالے سے عادل حسین کا کہنا ہے کہ میں نیپال سے 27 اگست کو کمبوڈیا پہنچا جہاں کام کرتا ہوں، نیپال میں تفریح اور گھومنے کیلئے رکا تھا ۔

