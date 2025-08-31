سیلاب بھی خدمت کے سفر میں حائل نہ ہوسکا احسا س کی درجنوں مثالیں
لاہور (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب زدگان کیلئے ریسکیو و ریلیف آپریشن جاری ہے ۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی وزراء بھی فیلڈ میں پہنچ گئے ۔
کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسر خود فیلڈ میں آپریشن کی نگرانی کرتے رہے ۔سیلاب بھی خدمت کے سفر میں حائل نہ ہو سکا، احساس کی درجنوں مثالیں قائم ہوگئیں۔تفصیلات کے مطابق ریسکیو ٹیم نے احساس اور خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کردی، دور دراز گاؤں کے مکین نے بیٹی کا جہیز ڈوبتے دیکھ کر بے بسی کے عالم میں ریسکیوپر کال کی تو ریسکیو ٹیم بڑی کشتی لے کر دراساں والی بھینی پہنچ گئی اور وہاں اس نے جہیز کی چارپائیاں، جستی پیٹی، کپڑے اور برتن بحفاظت نکال کر کشتی میں منتقل کرکے سارا جہیز بخیر و عافیت سیلابی ریلے سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔
لاہور، سرگودھا، بہاولپور اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں میں فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویل مریضوں کو گھروں میں علاج اور ادویات فراہم کر رہے ہیں ،متاثرہ علاقوں میں تشخیص، ادویات اور طبی ٹیسٹ بھی کئے جارہے ہیں۔ بعض مقامات پر فیلڈ ہسپتالوں کا طبی عملہ لائف جیکٹ پہن کر کام کرتا رہا،پنجاب پولیس بھی ریسکیو و ریلیف آپریشن میں پیش پیش ہے اور پولیس کے افسرو جوان سیلاب متاثرہ علاقوں میں آبادی کے انخلا میں معاون بنے ہوئے ہیں ۔ پولیس کے جوانوں نے سیلابی ریلے میں گھرے لوگوں کو کشتیوں پر ریسکیو کیا۔ بہاولنگر اور دیگر علاقوں میں پولیس افسر اور جوان کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو سیلابی ریلے سے نکالتے رہے ، عوام نے ننھے بچوں کو گود میں لے کر ریسکیو کرنے والے پولیس اہلکار کو خراجِ تحسین پیش کیا۔